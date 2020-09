Rosanero a caccia di un attaccante

Il Palermo F.C. avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante Mamoudou Kanouté. Ne dà notizia il sito Gianlucadimarzio.com. Tuttavia, ora manca l’accordo tra la società siciliana e il Catanzaro.

I rosanero, a quanto parte, hanno offerto ai calabresi 50mila euro da versare in caso di promozione in tre anni. I calabresi, però, vorrebbero i soldi immediatamente.

In attesa di aggiornamenti, Mamadou Kanouté ha 26 anni ed è alto 1 metro e 74 centrimestri, nazionale senegalese. Si tratta di un attaccante che predilige la parte sinistra del campo e, secondo Transfermarkt.it, ha un valore di mercato di 350mila euro.

In passato, Kanouté, oltre a quella del Catanzaro, ha vestito le maglie di Benevento, Pro Vercelli, Juve Stabia, Ischia e Valle d’Aosta. Kanouté in Serie C ha segnato 24 goal in 119 partite. In carriera 27 in 162.