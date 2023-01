Calcio femminile serie C, rosanero quinte al giro di boa

Sorridono il Palermo femminile e l’Academy Sant’Agata nella quindicesima ed ultima giornata di andata del girone C della serie C. Le rosanero superano 2-0 il Cosenza e virano a quota 28 punti in quinta posizione. La squadra di Sant’Agata di Militello vince 3-0 a Pescara centrando la prima affermazione in campionato e balza al tredicesimo posto superando in un colpo solo sia le abruzzesi che la Salernitana sconfitta pesantemente a Lecce per 5-1.

Palermo femminile regola il Cosenza

Il Palermo torna al successo dopo 4 giornate di astinenza. L’ultimo successo delle rosanero era datato 13 novembre scorso quando una rete di Dragotto permise di espugnare il campo del Matera. Poi tre pareggi intervallati dal ko interno col Chieti (0-2) dello scorso 11 dicembre.

Finisce 2-0 con una rete per tempo delle siciliane sul pericolante Cosenza che ha mostrato i suoi limiti.

Sblocca la partita Renda al 16’ su una ripartenza avviata da Licari che dalla propria metà campo imbecca Impelliteri sulla fascia che a sua volta serve Renda. Quest’ultima è smarcata e segna agevolmente col portiere fuori posizione.

Ad inizio ripresa, al 4′, il Palermo raddoppia con Incontrera che supera il portiere sul secondo palo con un pallonetto da quasi 30 metri. Il punteggio non cambia più

Academy sbanca Pescara

Prima vittoria stagionale dell’Academy Sant’Agata che in Abruzzo vince 3-0 e centra anche il secondo risultato utile consecutivo dopo l’1-1 della settimana scorsa col Crotone.

A Pescara segnano Caravello, Barrile e la bomber Cammarata al suo settimo gol in stagione. Con 4 punti nelle ultime due giornate conquistate ed i 7 in totale, la salvezza non è più un miraggio.

Serie C, i risultati della quindicesima giornata di andata

Cantera Adriatica Pescara – Academy Sant’Agata 0-3

Crotone – Grifone Gialloverde 0-3

Frosinone – Trastevere 0-3

Independent – Chieti 0-1

Lecce Women – Salernitana 5-1

Matera Città Sassi Women – Res Roma VIII 1-3

Palermo – Cosenza 2-0

Vis Mediterranea Soccer W – Roma Calcio Femminile 0-1

Classifica, Palermo femminile quinto, Sant’Agata terzultimo

Questa la classifica al giro di boa del girone C del campionato di serie C con la Res Roma VIII che continua la sua marcia solitaria a punteggio pieno avendo vinto tutte le partite segnando 49 gol subendone appena 6. Al Chieti, secondo, non basta avere l’attacco più prolifico del campionato: insegue a 8 lunghezze di distacco. Rosanero invece al quinto posto a 28 punti, grazie al primo acuto, l’Academy Sant’Agata con 7 punti balza in terzultima posizione.

La graduatoria: Res Roma VIII 45 punti; Chieti 37; Trastevere 35; Lecce Women 31; Palermo 28; Roma Calcio Femminile e Vis Mediterranea Soccer W 25; Matera Città Sassi Women e Independent 22; Frosinone 20; Grifone Gialloverde 17; Crotone 11; Cosenza 9; Academy Sant’Agata 7; Salernitana 5; Cantera Adriatica Pescara 4.