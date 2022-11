Serie C, rosanero mantengono a distanza le giallorosse

Finisce 1-1 la sfida tra Palermo femminile e Roma nella sfida valida per la undicesima giornata del girone C di serie C che si è giocata al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Secondo pareggio interno consecutivo per la squadra allenata da Antonella Licciardi dopo quello di quindici giorni fa con la Independent.

Le rosanero rimangono al quinto posto in classifica e tengono a distanza proprio le giallorosse capitoline anche per effetto di alcuni risultati favorevoli come il pareggio tra Lecce Women e Grifone. Fa storia a se la Res Roma VIII, capolista a punteggio pieno.

La Roma passa in vantaggio

Partita equilibrata con entrambe le squadre che cercano la via della rete. Al 17′ il Palermo sfiora il vantaggio con Ribellino che, servita in area da Dragotto, potrebbe tirare ma preferisce controllare il pallone senza poi trovare lo spazio per la conclusione che viene respinta. Pochi istanti dopo, sull’azione successiva sono le ospiti ad andare avanti: sul rinvio del portiere Vitaletti, colpo di testa a centrocampo con Betti che prolunga la traiettoria. Del Rosso scatta palla al piede e tira prontamente superando Sorce.

Il pareggio del Palermo femminile

Le rosanero però non demordono. La sfida è combattuta ma al 39’ arriva l’episodio favorevole. Poco prima Coco centra la traversa e successivamente riceve un pallone in profondità sulla sinistra da Licari. Coco entra in area poi rientra sul destro e piazza un pallonetto che si insacca sotto la traversa.

Nella ripresa poi non succede nulla di particolarmente rilevante.

Academy sconfitta sonoramente a Roma

Niente da fare per l’Academy Sant’Agata che sul campo della capolista Res Roma VIII subisce una pesante sconfitta per 7-0. Siciliane ancora ultime con due punti.

I risultati dell’undicesimo turno

Lecce Women – Grifone Gialloverde 2-2

Cantera Adriatica Pescara – Trastevere Calcio W 1-2

Crotone-Cosenza 0-0

Frosinone-Chieti 0-3

Palermo femminile-Roma Calcio Femminile 1-1

Res Roma VIII – Academy Sant’Agata 7-0

Salernitana-Matera Città Sassi Women 0-4

Independent – Vis Mediterranea Soccer W 0-2

Classifica dopo 11 giornate, Palermo femminile sempre quinto

Questa la classifica del girone C di serie C femminile. Res Roma VIII 33 punti; Trastevere Calcio W 28; Chieti Femminile 27; Lecce Women 25; Palermo femminile 23; Roma Calcio Femminile 19; Matera Città Sassi Women 19; Vis Mediterranea Soccer W 18; Independent 16; Frosinone 13; Grifone Gialloverde 11; Crotone 6, Cosenza 5; Cantera Adriatica Pescara e Salernitana 3; Academy Sant’Agata 2.