Serie B. si va verso il record stagionale per la sfida del 18 febbraio

Che Palermo-Frosinone non sia una partita come le altre è un dato di fatto. Il difensore centrale Ivan Marconi la ha definita “Quasi come un derby”. Ed in città sale la febbre per la sfida della 25ma giornata di campionato di serie B prevista per sabato 18 febbraio con calcio di inizio alle 14.

Sono oltre 6.500 i biglietti venduti per la sfida dei rosanero alla capolista che viene da una serie positiva di ben 6 vittorie consecutive. Risultati che hanno cementato la prima posizione dei ciociari che con 54 punti (ben 20 in più dei siciliani) vantano un vantaggio di 11 lunghezze sul Genoa e 15 sulle terze. La sfida per la squadra di Corini va oltre la posta in palio perché può significare rivincita per il match di andata (finita 1-0 in un match mai messo in discussione) e rivalsa per quella stramaledetta finale dei play off per la serie A 2017-2018 che a distanza di quasi 5 anni è rimasta nell’immaginario collettivo dei supporter come una delle più grosse ingiustizie sportive subite dalla squadra.

Ma gli spunti di interesse continuano. Certamente sarà interessante rivedere Fabio Grosso, attuale tecnico del Frosinone ma che in rosanero ha incantato essendo tra i protagonisti dello storico ritorno in serie A nella stagione 2003-2004 ed in quella successiva in serie A.

Il Palermo punta al record stagionale

Dopo la sfida con la Reggina di domenica 5 febbraio che ha portato al Barbera oltre 26.000 spettori con tanto di record stagionale di presenze, il club di viale del Fante punta a ritoccare a stretto giro il primato. Ad inizio della settimana che porta alla partita di cartello con il Frosinone tra quota abbonati e biglietti già venduti, si supera già quota 21mila presenze. E questo dato cresce di ora in ora.

L’appello di Marconi

Sembra che l’appello delle scorse ore di Marconi sia stato recepito dagli appassionati. Queste le sue parole: “Vorrei fare un appello ai tifosi rosanero per la partita di sabato perché io e miei compagni sappiamo quanto il loro contributo sia essenziale”.

Palermo-Frosinone, i prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Questi i prezzi dei tagliandi. Curve 15 euro intero, 12 euro ridotto (Over 65 ed Under 18); Gradinata superiore 20 euro, ridotto 16; Gradinata inferiore 25 euro (20 ridotto); Tribuna laterale 35 euro, (ridotto 28); Tribuna centrale 50 euro, (ridotto 40 euro); ed infine tribuna centralissima 70 euro (ridotto 55 euro). Per il settore ospiti, invece, si è in attesa delle autorità competenti.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 13.55 di sabato 18 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 18 febbraio alle 10).

Ripresi gli allenamenti, Luca Vido torna in gruppo

Intanto oggi ripresa oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match di sabato prossimo contro il Frosinone. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un lavoro di attivazione tecnica e mobilità, un lavoro aerobico, possesso palla ed una partita a tema. Luca Vido ha lavorato in gruppo. Assente, a causa di uno stato febbrile, Marco Sala.

Omologata Modena-Cagliari, Palermo a quota 34 con altre quattro squadre

Il giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Cagliari per violazione dell’articolo 67, comma 1, del Cgs e conseguentemente ha omologato il risultato di 2-0 in favore del Modena. Lo ha dichiarato la Lega B.

Questa la classifica aggiornata al termine della 24ma giornata. Frosinone 54 punti; Genoa 43; Bari, Reggina e Sudtirol 39; Cagliari 35; Pisa, Parma, Palermo e Ternana e Modena 34; Ascoli 29; Venezia, Como e Cittadella 27; Perugia 26; Brescia 25; Spal 24; Benevento 23; Cosenza 22.