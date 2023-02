Serie B, il difensore centrale rosanero parla della sfida di sabato

Archiviare il risultato sfavorevole di Genova ma non la prestazione e puntare a fare bottino pieno contro il Frosinone. Parla Ivan Marconi, difensore centrale del Palermo che analizza la sconfitta del Ferraris per 2-0 (Gudmundsson a metà del primo tempo e Jagiello in pieno recupero) ma anche il momento della squadra. Formazione che ha raccolto comunque nove risultati utili consecutivi e che naviga a centroclassifica ad un soffio dalla zona play off. Una sconfitta che lascia tutto immutato per l’obiettivo della squadra che è quello della permanenza in serie B. Il giocatore, tre gol in questa stagione (al Parma, al Perugia ed al Bari) parla ai microfoni di Palermo Fc.

“Abbiamo subito una sconfitta – sottolinea Marconi – brutta nel risultato che secondo me è bugiardo perché sul campo abbiamo dato del filo da torcere ad una grande squadra. Siamo rimasti compatti fino al 95′ poi è venuta fuori un po’ di stanchezza. Con un po’ di fortuna avremmo potuta chiuderla con un pareggio. Sicuramente questa sconfitta non pregiudica l’obiettivo che è quello di cercare di mantenere la categoria. Sappiamo certamente che i tifosi vogliono sognare e noi in campo cercheremo di dare sempre il massimo”.

E prosegue: “Sabato contro il Frosinone è una partita che si prepara da sola perché affrontiamo la prima della classe. Sappiamo che è una partita molto delicata e che dobbiamo riprenderci dalla sconfitta. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, sarà molto importante fare il risultato. Già da oggi siamo focalizzati sul fatto che affrontiamo un avversario importante e la stiamo preparando nel migliore dei modi”.

Palermo più gruppo rispetto all’andata “Col Frosinone è quasi come un derby”

Ivan Marconi fa un paragone con l’andata. Allo Stirpe i rosa persero 1-0 senza però impensierire più di tanto la squadra di Fabio Grosso. Da allora sono passati 6 mesi.

“Rispetto alla partita di andata – sottolinea il difensore del Palermo – per quanto riguarda, dovremo essere più bravi nella fase difensiva, dobbiamo cercare di attaccare più alti e non lasciargli spazio. Sicuramente siamo più gruppo. Lo si nota perché abbiamo fatto 9 risultati utili consecutivi. Ma soprattutto perché siamo un gruppo unito che si vuole bene. Anche i nuovi sicuramente ci stanno dando una mano, si stanno integrando. Noi della vecchia guardia stiamo cercando di farli sentire più possibile parte di questo progetto. Sappiamo che per i nostri tifosi la partita col Frosinone è molto importante. Quasi come un derby. E sicuramente questa partita la prepareremo da inizio di questa settimana e siamo focalizzati di fare risultato”.

“Prevendita a gonfie vele, siamo felici”

La prevendita dei biglietti per la super sfida alla corazzata Frosinone sta andando bene. Fino a ieri la somma era vicina a 5mila considerando gli oltre 14.000 abbonati sono previsti almeno 20.000 spettatori ma è una cifra che chiaramente cresce di ora in ora. Insomma, la sfida tra Palermo e Frosinone potrebbe battere il record di spettatori con la Reggina quando oltre 26.000 spettatori gremirono l’impianto di viale del Fante.

“Io e i miei compagni siamo felici per la prevendita che stia andando a gonfie vele – osserva Marconi – Siamo ulteriormente carichi perché sappiamo che questa cosa ci sta dando una iniezione di fiducia. Percepiamo l’ambiente e vediamo che si sta animando. Come ho detto un paio di settimane fa vorrei vedere uno stadio Barbera infuocato. E secondo me questa è la partita giusta”.

L’affetto dei tifosi del Palermo e l’appello per la sfida col Frosinone

Marconi parla infine del rapporto caloroso con i tifosi e della città “L’affetto dei tifosi rosanero lo percepisco sui social – racconta – ma soprattutto nella vita quotidiana. Capita quando durante la settimana faccio una passeggiata in centro o vado a fare la spesa ed i tifosi ti fermano per una foto o per un autografo. Questo mi fa molto piacere. I tifosi del sud sono più calorosi di quelli del nord. Palermo è una città ricca di cultura, è una città bellissima, molto particolare. Ogni tanto con mia moglie capita di fare un giro per i mercati di Ballarò o della Vucciria ed è tutto molto bello”.

Ed infine si rivolge agli appassionati: “Vorrei fare un appello ai tifosi rosanero per la partita di sabato perché io e miei compagni sappiamo quanto il loro contributo sia essenziale”. Il conto alla rovescia per Palermo-Frosinone, uno dei big match della venticinquesima giornata del campionato di serie B è appena iniziato.