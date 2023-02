Serie B, prosegue la preparazione per la sfida alla Reggina

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida di domenica prossima, 5 febbraio, del Barbera con la Reggina per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B.

Nel pomeriggio al Tenente Onorato di Bocca di Falco, la squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Quella di domenica sarà una vera e propria prova del 9 per i rosa che cercano la nona partita utile consecutiva e di rimanere agganciati alla zona play off. Brunori e compagni vogliono anche “vendicare” il 3-0 subito al Granillo nel match di andata.

Marconi e Gomes in gruppo

Arrivano buone notizie per il tecnico Corini. Claudio Gomes ha lavorato in gruppo con la squadra. Il centrocampista rosanero sta recuperando dall’intervento alla mano sinistra di alcune settimane fa ed è in procinto di rientrare definitivamente. Bene anche il difensore centrale Ivan Marconi che è tornato col resto dei compagni dopo che ieri aveva svolto lavoro differenziato.

Differenziato per Segre, ancora assente Massolo

Lavoro differenziato, invece, per il centrocampista Jacopo Segre che ieri era stato fermato in anticipo precauzionalmente. Cominciano quindi eventuali dubbi per il suo impegno con la Reggina. Ancora assente, a causa di uno stato febbrile, il portiere Samuele Massolo.

Palermo – Reggina, arbitra Minnelli

Designato l’arbitro della sfida tra Palermo e Reggina. È Daniele Minelli, quarantenne della sezione di Varese, professionista dal 1997. Gli assistenti sono Scatragli e Trinchieri. Quarto ufficiale Bonacini. Al Var Doveri, suo assistente (Avar) Baccini.

I precedenti al Barbera tra Palermo e Reggina

La sfida in Sicilia tra il Palermo e la Reggina torna in serie B dopo quasi 9 anni. Mancava dal 2014. Era il 17 aprile di quell’anno ed i rosanero lanciati verso la serie A vinsero 1-0 con rete di Dybala. Allora fu un testa-coda: siciliani primi, reggini ultimi e retrocessi in serie C.

Complessivamente, il Palermo è imbattuto in casa in campionato con la Reggina dal 1971, sempre in serie B, quando gli Amaranto si imposero 0-1 con rete di Merighi.

Tradizionalmente, eccetto qualche gara, i confronti tra rosanero e amaranto sono decisi da minimo scarto. La gara ha avuto anche cinque scontri in A, ma la Reggina non ha mai vinto, pur sfiorando il successo in due circostanze e venendo raggiunta nei minuti di recupero dal Palermo.

Due le sfide di Coppa Italia, l’8 settembre 2002 vittoria amaranto con Leon, mentre il 26 novembre 2009 4-1 dei rosanero sugli amaranto (gol di Miccoli, Cavani, Budan, Budan e Nicolas Viola per i calabresi).

In totale in Sicilia, 18 gare giocate con 10 vittorie Palermo, 5 pareggi, 3 vittorie Reggina, 21 reti per i rosanero, 16 per gli amaranto.