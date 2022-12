Serie B, si ferma in anticipo Crivello

Si avvicina a grandi passi la sfida infrasettimanale col Como fissata per giovedì sera, 8 dicembre, alle 20.30 al Renzo Barbera ed il Palermo continua a lavorare in vista di questo nuovo scontro diretto.

La squadra di Eugenio Corini, dopo l’allenamento di ieri a Benevento, è tornata in città ed ha proseguito la preparazione per questo match delicato che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza ed è uno dei più interessanti della sedicesima giornata di andata del campionato di serie B.

Tanti acciacchi in difesa

Lo staff medico deve fare i conti, però, con alcuni acciacchi. Tanti in difesa. Davide Bettella, Edoardo Lancini e Ales Mateju hanno svolto un lavoro differenziato programmato e dunque non sono stati in gruppo. Tuttavia, le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti. Per precauzione è stato svolto un lavoro lontano dal gruppo. Dovrebbero essere convocati.

Fermo in anticipo Crivello

Roberto Crivello, invece, si è fermato in anticipo in via precauzionale. Per lui affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate passo dopo passo. Marco Sala, invece, sembrerebbe essersi ripreso. Era uscito a Benevento al 72’ per i crampi.

Fisioterapia per Buttaro e Doda

Altri difensori acciaccati sono Alessio Buttaro e Masimiliano Doda che hanno continuato con i rispettivi programmi fisioterapici.

I precedenti tra Palermo e Como, l’ultima volta decise Corini

Palermo e Como si ritrovano l’uno di fronte all’altra dopo 18 anni. L’ultima volta risale al lontano 7 marzo 2004. La squadra allenata allora da Francesco Guidolin si impose 2-1 andando in vetta alla classifica. Il gol vittoria lo siglò l’attuale tecnico rosanero, Eugenio Corini su rigore all’89’ al termine di una partita che si decise nel finale.

Luca Toni portò avanti i siciliani al 71’, i lariani pareggiarono con De Francesco a 7’ dal 90’. Il capitano Corini trasformò un penalty ad un minuto dalla fine. Era la 31ma giornata, il Palermo staccò le altre e si involò verso il traguardo vincendo dopo 46 giornate una vera e propria A2.

Curiosamente Corini decise anche la sfida di andata all’Euganeo, era l’ottava di andata, allenava Silvio Baldini, i rosa vinsero 1-0 con rete su rigore del loro capitano.

Il Palermo vinse la Coppa Italia di C col Como

Tra i tanti precedenti c’è da ricordare il doppio confronto della finale di Coppa Italia di serie C 1992-1993, unico trofeo vinto dal club di viale del Fante, campionati di B, C e D a parte. I rosa, che vinsero il loro girone di serie C1 tornando prontamente in B, centrarono la doppietta vincendo 2-0 all’Euganeo grazie alle reti di Luca Cecconi e Salvatore Buoncammino, ed alzarono la Coppa al cielo pareggiando alla Favorita per 1-1 per effetto dei gol di Lorenzo Battaglia e, per i lariani, di Francesco Pedone.

Arbitra Dionisi

Sarà Federico Dionisi della sezione di L’Aquila ad arbitrare la partita tra Palermo e Como che si disputerà al Barbera per la sera dell’Immacolata.

Lo ha stabilito l’Aia (associazione italiana arbitri, ndr) che ha reso noto anche la composizione della squadra arbitrare. Assistenti di linea saranno Trincheri e Longo. Quarto uomo Cosso. Al Var Nasca, assistente Var (Avar) Camplone.