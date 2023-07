Serie B, rosanero a Ronzone per l'avvio degli allenamenti

Domenica di lavoro per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero, infatti, iniziano a Ronzone, in Trentino Alto Adige, il ritiro pre-campionato vero e proprio dopo 3 giorni di test fisici a Veronello.

Gli allenamenti partono nel pomeriggio ma alle 15.15 l’allenatore dei siciliani parlerà alla stampa. Poi Brunori e compagni torneranno a sudare a Ronzone ed a Pinzolo, località dove i siciliani svolgeranno la preparazione che si concluderà il 4 agosto.

Palermo in campo il 15 luglio

Fitta l’agenda di amichevoli in programma per il Palermo. La prima è prevista per il 15 luglio alle 17 al campo di Ronzone con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anunia che milita nel campionato di Promozione trentina.

Il 19 luglio si alza l’asticella. E di molto. I rosa giocano – sempre a Ronzone – con la Virtus Verona, formazione che milita in serie C. Calcio di inizio alle 18.

Il 22 luglio sfida col Bologna

Il clou del programma delle amichevoli però è per il 22 luglio: il Palermo gioca col Bologna, formazione che gioca in massima serie. La partita si disputa a Rovereto alle 18.

Con Legnano e Trento le ultime amichevoli

I rosanero tornano in campo il 30 luglio giocando con il Legnano – formazione di serie C – a Pinzolo alle 16.30.

Il ciclo di test si chiude venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento con la locale formazione allenata dall’ex Bruno Tedino che gioca in terza serie.

Calciomercato, Roberto Insigne vicinissimo

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori conferme sulla chiusura delle trattative tra il Palermo e Roberto Insigne. L’esterno d’attacco che nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della promozione del Frosinone in serie A (con 8 reti all’attivo, ndr) dovrebbe effettuare le visite mediche già lunedì 10 luglio in una località non lontana dal Trentino per poi unirsi ai nuovi compagni a titolo definitivo. Ormai, quindi, dovrebbe mancare solo l’ufficialità per il giocatore classe 1994 fratello del più noto Lorenzo Insigne, campione d’Europa con gli Azzurri nel 2021.

Massolo può andare via, interesse su Desplanches

Il portiere Samuele Massolo potrebbe lasciare il club rosanero. L’estremo difensore classe 1996 è stato assoluto protagonista dei play off vinti dal Palermo che regalarono il ritorno in cadetteria al termine di una cavalcata esaltante. Massolo con i suoi interventi fu decisivo e sventò anche due calci di rigore in momenti clou nel match di ritorno del primo turno dei play off nazionali con la Triestina (a Procaccio sullo 0-0) e nella semifinale di andata con la Feralpisalò (a Miracoli sul 2-0 per i rosa).

Nella scorsa stagione, però, in serie B, non ha avuto spazio con Mirko Pigliacelli – che ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025 con opzione per il 2026 – sempre presente nelle 38 partite di campionato e nessun minuto per Massolo.

Per il numero 12 adesso ci sono richieste da diversi club di serie C. In prima fila il Pescara di Zdenek Zeman. Ma ci sarebbero anche Virtus Entella, Gubbio e Vicenza. Tutte squadre di alta classifica e che vogliono fare il salto di qualità

Via Massolo, il Palermo potrebbe affiancare un Under a Pigliacelli. E sarebbe Sebastiano Desplanches la figura ideale. Il cartellino del giovanissimo portiere classe 2003 è di proprietà del Vicenza. Desplanches si è messo in evidenza poche settimane fa ai Mondiali Under 20 con la Nazionale azzurra arrivando – per la prima volta nella storia di questa rappresentativa – alla finalissima persa poi con l’Uruguay per 1-0. Per lui il guanto d’oro come miglior portiere della manifestazione ed un biglietto da visita di grande prestigio e rilievo.

Proprio Massolo potrebbe essere l’ideale come conguaglio tecnico per una ipotetica trattativa con il club biancorosso che avrebbe firmato il prezzo del cartellino del suo giovane gioiello a tre milioni di euro.

Quattro volti nuovi in una settimana

Il Palermo è stato protagonista della prima settimana di calciomercato tra le formazioni di serie B. Movimenti in entrata che confermano la volontà del City Football Group di allestire una formazione in grado di lottare per la massima serie. Sono arrivati tre giocatori esperti ed uno di prospettiva. Due i colpi in difesa, Fabio Lucioni dal Lecce (ma scorsa stagione capitano del Frosinone che ha dominato la cadetteria), Pietro Ceccaroni dal Venezia, un colpo di prospettiva con il trequartista Aljosa Vasic che si è legato per i prossimi 5 anni ai colori rosanero, ed in attacco Leonardo Mancuso.

Martedì 11 luglio a Como si sorteggia il calendario

Sarà una settimana importante non solo per il Palermo ma per tutte le altre 19 formazioni del campionato di serie B. A Como, infatti, verrà delineato il calendario della stagione 2023-2024.

In attesa di conoscere gli accoppiamenti, alcuni dati salienti. Partenza il 19 agosto, chiusura della regular season dopo 38 giornate il 10 maggio 2024.

Lega ha stabilito le date e, appunto, l’asimmetria del calendario. Questo significa che le gare di ritorno non speculari a quelle di andata. Ad esempio se alla prima giornata il Palermo dovesse affrontare il Cosenza, alla prima di ritorno non ci sarà Cosenza-Palermo ma un’altra sfida. Accade già in serie A dalla stagione 2021-2022.

Stabilito inoltre che non si giocherà durante le soste per le Nazionali ed è stato confermato il boxing day, ovvero le partite di Santo Stefano, 26 dicembre.

La sosta invernale, invece, è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno fissata al 13 gennaio.

Sono stati fissati anche i turni infrasettimanali. Saranno cinque: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio.