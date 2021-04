Il tabellone eventuale

Il Palermo ha conquistato matematicamente il diritto a partecipare ai play off di Serie C dopo che il Foggia ha sconfitto il Monopoli con il punteggio di 1 a 0 nel recupero della 34esima giornata.

Ai RosaNero allenati da Giacomo Filippi ora restano da giocare due partite: domenica 25 aprile al Renzo Barbera con la Cavese, fanalino di coda; domenica 2 maggio in trasferta con la Virtus Villafranca.

In caso di bottino pieno, il Palermo raggiungerebbe quota 53 e dovrebbe sperare che il Foggia non faccia altrettanto per almeno arrivare in settima posizione. Infatti, in questo caso, i RosaNero affronterebbero in casa l’ottava classificata e avrebbero il vantaggio di due risultati su tre per passare il turno.

Tuttavia, se il Palermo dovesse confermare la nona piazza, la sfida sarebbe in trasferta con la sesta classificata (attualmente la Juve Stabia) e, in caso di decimo, con la quinta (per ora il Catania). In entrambi questi casi, il Palermo dovrebbe assolutamente vincere per passare il turno.