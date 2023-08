Vela, confermate 48 imbarcazioni ad 11 giorni dalla partenza

Undici giorni e sarà Palermo-Montecarlo. La diciottesima edizione della regata velica d’altura scatterà il 22 agosto e sono moltissime le conferme. Sono già 48 le imbarcazioni iscritte alla kermesse che prevede l’attraversamento di 500 miglia che porteranno la flotta dalla Sicilia al Principato di Monaco.

Ecco, dunque, i possibili protagonisti della Palermo-Montecarlo 2023. Tra questi il vincitore dello scorso anno Tonnerre de Glen. Ma c’è di più: anche la cultura avrà la sua parte di rilievo. Tre opere dell’artista Jean Boghossian, già esposte a Montecarlo, saranno “ospiti” al Circolo della Vela Sicilia che organizza – assieme allo Yachting Club de Monaco la kermesse velica

Cinque Maxi al via, da Arca a Black Jack

Ad oggi è confermata la presenza di cinque Maxi. Si tratta di Arca Sgr del Fast and Furio Sailing Team con Furio Benussi, per il team è corsa contro il tempo per essere al via dopo intensi mesi di cantiere; uno dei grandi favoriti per la Line Honours è Black Jack, l’ex Alfa Romeo, dell’armatore australiano Peter Harburg.

Occhi puntati anche su Shockwave Prosecco Doc di Claudio Demartis che porterà il guidone del Circolo della Vela Sicilia insieme quello dello Yc Monfalcone, e avrà a bordo Max Maneschi e Orazio Fatta della Fratta. Infine i due Vo65 della regata intorno al mondo: I love Poland e Sisi (Austrian Team Genova).

In gara anche cinque Class 40

Cinque anche i Class 40: ACI 40 dell’ex campione olimpico croato di Sci Ivica Kostelic; Imagin’Act Socomec, l’ex Influence di Andrea Fornaro, oggi del navigatore Marco Guerra, un altro che si aggiunge alla schiera degli oceanici italiani.

Troviamo anche Made in Midi del mitico navigatore francese Kito de Pavant ormai habitué della Palermo-Montecarlo; OPA, un Tyker evolution 2 progetto Verdier che ha avuto proprietari prestigiosi come Yannick Bestaven o Louis Burton e oggi naviga con Goulven Marie, originario di Saint Malo che punta alla Jacques Vabre 2024 e alla Route du Rhum 2026.

Ed infine Vaquita, progetto Lombard del 2007, sulla quale lo skipper diversamente abile Alessio Bernabò, animatore dell’associazione Diversamente Marinai, continua un percorso che ha come obiettivo una delle grandi classiche transatlantiche, e alla Palermo-Montecarlo avrà a bordo tra gli altri Andrea Pendibene, tra i pochi italiani presenti ad alcune tappe dell’ultima The Ocean Race.

I prototipi

Molti modelli di barche interessanti e pensate per le regate offshore, prototipi o di serie: l’ICE Yachts 52RS del maltese Aaron Gatt Floridia; l’HH42 Artie Jeep, Judel Vrolijk del maltese Lee Satariano; il J121 Spitfire di Frederic de Visser. Iscritto il prototipo di 14 metri Elo II armato dallo Yacht Club Italiano e con Mauro Pelaschier che torna alla Palermo-Montecarlo con un equipaggio di giovani.

Poi ci sono i due Neo Yachts del cantiere barese di Paolo Semeraro, progetti di Giovanni Ceccarelli: Alemaro del russo Roman Puchtev, e Afazik Impulse (ex Neojovaro) del francese Yves Grosjean.

Al via il vincitore della scorsa Tonnerre de Glen

Torna da defender il Ker 46 Tonnerre de Glen del francese Dominique Tian, già vincitore overall Irc dell’ultima Palermo-Montecarlo nel 2022.

Da seguire anche il più piccolo cugino Ker 40 Chenapan 4 di Gilles Caminade; il Farr 40 Comanche Sagola degli armatori Battistoni, Sorrentino e Fornich, che correrà con i colori del Circolo Canottieri Roggero di Lauria. In lizza anche il Mat 1180 Jacanda 3 di Marc Rouanne; il Coockson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler con il grande Mitch Boot a bordo; il Figaro 3 con i foil Muttley BDM Audit Migliaccio, di Luca Bettiati; l’Azuree 33 Nuestro di Giulia Farnetani; non mancherà il mitico Pistrice, Vismara 40 del 1992 di Carlo Levantino.

La Lega Navale Italiana Sezione di Palermo, alla quattordicesima partecipazione, ci riprova anche quest’anno con StarfLy, il Rimar 44.3 dell’armatore Andrea Alaimo con un equipaggio interamente composto da soci LNI non professionisti.

Tre opere di Jean Boghossian al Circolo della Vela Sicilia

Grazie al gemellaggio fra il Circolo della Vela Sicilia e lo Yacht Club di Monaco, in occasione della Palermo Montecarlo 2023 il club palermitano, in collaborazione con la Fondazione Sebastiano Tusa e realizzato dalla Fondazione Sicilia, ospiterà tre opere dell’artista armeno Jean Boghossian, dal titolo “Régate #10”, “Régate #23”, “Régate #24”, recentemente esposte a Montecarlo. Con questa collaborazione il Circolo della Vela Sicilia diventa partner della prestigiosa Mostra in rete “Il linguaggio del fuoco / Immaginario fiammeggiante. Forme e ritmi dell’instabilità universale”, ospitata in diverse sedi prestigiose della Città.

La Palermo-Montecarlo fa parte del calendario della grande vela ed è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, sodalizio che è contemporaneamente impegnato con la sfida di Luna Rossa Prada Pirelli alla 37ma America’s Cup in programma a Barcellona nel 2024, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco.

La Palermo-Montecarlo 2023 inserita nel campionato italiano Vela Offshore

Inserita nel circuito di regate “lunghe” del Campionato Italiano di Vela Offshore della FIV, tra quelle con il coefficiente più alto ai fini del punteggio per la classifica finale, le 500 miglia della Palermo-Montecarlo fanno anche parte dei seguenti prestigiosi circuiti: l’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge; il Trofeo d’Altura del Mediterraneo; il Mediterranean Trophy per i Class40; e l’edizione 2023 del Championnat et Trophées Inshore et Offshore Méditerranée en Équipages-IRC.