Serie B, i rosa in campo domenica 12 novembre alle 16.15

Di nuovo in campo per il campionato. Ed ancora al Renzo Barbera. Il Palermo riceve il Cittadella per la tredicesima giornata di andata del campionato di serie B. La sfida si gioca domenica 12 novembre alle 16.15 con Brunori e compagni che cercano il bis dopo aver ritrovato il successo nel recupero di mercoledì col Brescia.

I rosanero mantengono la terza posizione in classifica a quota 23 ma il Venezia ha superato il Catanzaro 2-1 ed è scappato a +4 con una partita in più. Il risultato dei lagunari però permette alla squadra allenta da Corini di mantenere un vantaggio sul Catanzaro con la possibilità di staccare pure il Modena che ha un punto in meno dei siciliani ma che oggi ha perso in casa con la Sampdoria per 2-0.

Vigilia per il Palermo che affronta il Cittadella rinvigorito dal 3-2 al Brescia domenica scorsa ed a metà classifica. Nondimeno i veneti sono sempre stati avversari ostici negli ultimi scontri diretti. I due pareggi della scorsa stagione lo confermano.

Corini, “Cittadella fa giocare male gli avversari”

Eugenio Corini in vista del match ha parlato con i giornalisti. L’allenatore è stato espulso col Brescia per doppia ammonizione ed essendo stato squalificato dal giudice sportivo non sarà a bordo gara a seguire i suoi ragazzi. Al suo posto Salvatore Lanna, suo vice. “Giochiamo con un avversario tra i più difficili da affrontare – ha esordito il tecnico del Palermo – abbiamo dalla nostra parte il carico di una prestazione solida. Il Cittadella è aggressivo in tutti i reparti e non molla in nessun momento della partita, quando ho detto che il Cittadella fa giocare male l’avversario era un complimento, dovremo essere bravi a uscire dalla loro pressione”.

Sulla forma

Si parla della forma della squadra e l’allenatore ha sottolineato: “Mi aspetto continuità sia nel risultato che nell’atteggiamento. La squadra mercoledì ha dimostrato di saper stare dentro la partita, anche chi gioca meno ha fatto una prestazione importante, tutti siamo coinvolti in questo progetto e questo certifica l’idea che abbiamo 22 titolari. In porta c’è una gerarchia chiara. A parte la partita con la Sampdoria nelle altre sconfitte la squadra ha fatto tutto quello che poteva, contro il Lecco abbiamo regalato qualcosa di troppo nel primo tempo, con il Brescia siamo stati solidi e abbiamo difeso molto bene. Lanna lo conosco da una vita e ha tutte le caratteristiche per sostituirmi alla grande in panchina”.

Ballottaggi

Poi il tecnico ha parlato dei singoli e sugli eventuali ballottaggi “Mettere Coulibaly trequartista è un rischio che avevamo calcolato e ha fatto molto bene. Segre ha due allenamenti da quando si è ripreso, la sosta ci farà riprendere energie mentre Di Mariano mercoledì è entrato bene, anche su di lui sto valutando di farlo giocare dall’inizio. Insigne e Henderson mercoledì non hanno giocato per una scelta tecnica e per una valutazione globale per le tre partite in sette giorni. Ceccaroni è un giocatore importantissimo per noi e dovremo trovare le giuste soluzioni senza di lui”.

Vasic, invece, è indisponibile per infortunio e non è stato convocato. La Serbia Under 21 lo ha chiamato per le partite con Inghilterra e Lussemburgo ma dopo un colloquio con lo staff medico rosanero il giocatore non partirà rimanendo in città.

I convocati per Palermo-Cittadella, Ceccaroni out

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato i seguenti giocatori per la sfida al Cittadella.

Portieri: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 53 Henderson, 80 Coulibaly

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 27 Soleri, 30 Valente

Pietro Ceccaroni è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Al Barbera arbitra Fabbri

Michael Fabbri di Ravenna arbitra la partita tra Palermo e Cittadella. Lo ha comunicato l’Aia (l’associazione italiana arbitri). Assistenti del fischietto ravennate i guardialinee Giallanti e Miniutti. Quarto uomo Emmanuele, al Var Valeri, suo assistente (Avar) Gualtieri.

Desplanches e Lund convocati in Nazionale

Sono due i calciatori rosanero convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni programmati nelle prossime due settimane: Sebastiano Desplanches e Kristoffer Lund.

Il portiere Desplanches fa parte della lista dell’Under 21 per le sfide degli Azzurrini con San Marino (a Serravalle il 16 novembre) ed Eire (a Cork il 21 novembre) per le qualificazioni al campionato Europeo di categoria.

Il terzino, invece, vestirà la maglia degli Usa nei match con Trinidad & Tobago previsto per il 16 novembre ad Austin in Texas e per il ritorno fissato il 20 novembre a Port of Spain per le qualificazioni della zona Concacaf.