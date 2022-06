Serie C, l'8 giugno inizia la vendita libera

Scatta il conto alla rovescia per la finale di ritorno dei play off tra Palermo e Padova che si disputerà al Renzo Barbera domenica 12 giugno alle 21.

Il risultato positivo di ieri sera, che ha visto la squadra di Baldini espugnare l’Euganeo col punteggio di 1-0, farà certamente salire la febbre rosanero ai supporter. Oggi, lunedì 6 giugno – a partire dalle 12 – inizia la prevendita dei biglietti per gli abbonati. La vendita libera, invece, scatta mercoledì 8 giugno alle 13.

La prevendita per gli abbonati

A partire da mezzogiorno, dunque, come annunciato dal club di viale del Fante, si aprirà la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati 2021/2022. Sarà disponibile online e su tutti i punti vendita VivaTicket. Gli interessati potranno comprare fino ad un massimo di due tagliandi.

Sul sito saranno disponibili due diverse mappe: una chiamata “Palermo-Padova prelazione”, un’altra chiamata “Palermo-Padova”.

Sulla mappa Palermo-Padova prelazione ogni abbonato potrà riconfermare il proprio posto stagionale 2021/2022, oppure, in alternativa, acquistare un diverso posto a scelta tra i posti liberi dello stadio. Questo primo acquisto si effettua attraverso il “numero abbonamento” presente sulla propria tessera stagionale.

In seguito, sull’altra mappa Palermo – Padova ogni abbonato potrà poi acquistare un secondo tagliando in mappatura libera attraverso il “sigillo fiscale” presente sulla propria tessera stagionale.

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione nelle modalità sopracitate (sia nei punti vendita che online) fino all’intera giornata di martedì 7 giugno, dopodiché i posti in prelazione saranno resi disponibili alla vendita libera.

Da mercoledì 8 giugno la vendita libera

Due giorni dopo, ovvero da mercoledì 8 giugno a partire dalle 13, scatterà la vendita libera, ovvero la caccia al biglietto vera e propria. Si prospetta un nuovo pienone, un nuovo “over 30.000”. In questi play off organizzati dalla Lega Pro numeri in crescendo. Con la Triestina 31.801 nel match degli ottavi, con la Virtus Entella di 33.024 nei quarti di finale, ed infine 35.037 nella semifinale con la Feralpisalò.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20:55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8 alle 20. Domenica 12 giugno fino alle 15.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Padova

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti, si va dai 5 ai 30 euro come già accaduto in precedenza in questi play off della Lega Pro.

Tariffa intera

Curva nord (superiore e inferiore), 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore), 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore), 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore), 14 euro

Tribuna Centrale (superiore), 20 euro

Ed infine Tribuna Centrale (inferiore), 30 euro.

All’andata, il Palermo ha espugnato l’Euganeo

I rosa si presentano con il non indifferente vantaggio di 1-0 ottenuto all’Euganeo ieri sera, nella sfida di andata. A decidere la contesa una rete di Floriano che ha sfruttato un assist di Valente a seguito di un gravissimo pasticcio difensivo patavino. Brunori ha sfiorato il 2-0 mentre i padroni di casa sono cresciuti e si sono resi più pericolosi. Una rete annullata per fuorigioco e poi salvataggio incredibile sulla linea di porta di Marconi, hanno permesso all’Undici di Baldini di centrare la sesta affermazione esterna consecutiva.