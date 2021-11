Il tecnico rosanero “Bilanci a fine girone di andata”

Rosanero pronti per la sfida del Barbera con la Paganese

L’11 di Filippi cerca la terza vittoria di fila ed il consolidamento della seconda piazza

Filippi “Paganese meritava più punti in classifica, dobbiamo pensare a noi stessi”

C’è la Paganese nel cammino del Palermo che domani, sabato 20 novembre con calcio di inizio alle 14.30, al Barbera proverà a confermare il suo stato di grazia in uno degli anticipi della quindicesima giornata del girone C del campionato di serie C.

I rosanero, secondi in classifica con 26 punti in coabitazione col Monopoli, sono in serie positiva da cinque turni nei quali hanno conquistato 4 vittorie ed un pareggio (interno con l’Avellino). Altri tre punti darebbero ulteriori certezze agli uomini di Filippi, in cerca del terzo successo di fila dopo Andria e Potenza, che provano a tenere nel mirino il Bari, capolista con 4 lunghezze in più.

I galletti, infatti, hanno un turno sulla carta non difficile essendo impegnati ad Andria sul campo della penultima in classifica.

Filippi “Paganese meritava di più in classifica”

Il tecnico palermitano Giacomo Filippi, presentando la sfida con la Paganese, ha messo in guardia dalle insidie che la squadra campana può riservare anche in considerazione di voler far bene al Barbera.

“La Paganese – sottolinea – meritava punti in tante altre partite e ancor di più cercherà di tirare fuori l’energia di ogni giocatore per fare bella figura a Palermo. Per questo dobbiamo essere determinati interpretando la gara come le ultime partite. Tissone? Non penso che un giocatore possa cambiare il volto di una squadra. È sicuramente un giocatore importante, uno che può cambiare gli equilibri. Tuttavia, a mio avviso, non è paragonabile a Santana, è altra cosa anche per il tipo di ruolo che aveva. Dobbiamo stare attenti a tutto l’organico della Paganese”.

“Dobbiamo pensare a noi stessi”

Filippi ripete anche in questa occasione quello che sembra essere il mantra: pensare a sé stessi. “Io e la squadra dobbiamo pensare a noi stessi – dice – mai avuto problemi di giocatori. Spesso erano solo delle mancanze a cui abbiamo sopperito benissimo con chi è in rosa. Di questi problemi oggi non me ne faccio. A gennaio poi si vedrà con la società”.

E continua: “Avere tutti è un enorme vantaggio. Con la Paganese dobbiamo alzare ancora di più la concentrazione perché da queste partite passa il nostro presente. Poi possiamo pretendere qualcosa di più da ognuno”.

Luperini è ok, “Finalmente tutti a disposizione”

Il tecnico rosanero avrà la squadra al completo. “Luperini – spiega – non si è allenato qualche giorno per un problema alla schiena, ma oggi mi ha dato l’ok e finalmente abbiamo tutti a disposizione. Guardando i numeri non siamo riusciti a fare un filotto pieno di tre partite e speriamo sia la volta buona. Tutto dipende da noi. Se riportiamo quello che facciamo in allenamento con la stessa intensità, tutto viene più semplice”.

“Valente può fare benissimo il mediano”

“Valente può fare benissimo il ruolo del mediano. Essendo un giocatore che non da punti di riferimento è stata una soluzione pensata e ponderata nel tempo. Può dare buoni risultati. Mauthe sta in gruppo in maniera egregia e arriverà il suo momento per esordire”.

“Sconfitte salutari”

Sul buon momento di forma, figlio della scoppola di Torre del Greco, Filippo osserva: “A volte le sconfitte sono salutari. Io non vorrei mai perdere. Neanche a carte con le mie figlie. Ma quando capita è sulla sconfitta che devi costruire qualcosa di buono. Mi ha colpito il mio gruppo col Francavilla dove è stata sottovalutata la prestazione e la vittoria. Lì è scattata qualcosa dentro di noi, una reazione”.

“Dobbiamo solo fare punti ed al ritorno faremo i calcoli”

Filippi non fa calcoli. O meglio, attende la fine del girone di andata per tirare le prime somme e tracciare un bilancio, sia pure provvisorio: “Non facciamo calcoli in questo frangente del campionato. Devi solo fare punti e alla prima di ritorno col Latina magari fare un calcolo generale. In queste sei partite dobbiamo fare più punti possibili. Su Soleri continuo a dire che sia un attaccante fondamentale e in gamba che mi può dare soluzioni molteplici davanti. Mi mette in difficoltà ogni domenica. Faccio affidamento su Edoardo. Tutti lo vorrebbero”.