Serie B, Ceccaroni, "Faremo di tutto per rimanere in alto"

Il Palermo “affila” le armi per la delicata sfida di Modena che si gioca sabato 7 ottobre alle 14 per la nona giornata di andata del campionato di serie B.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto allenamento mattutino a Torretta. I rosanero hanno lavorato in due gruppi: i calciatori che domenica hanno giocato più di 45 minuti hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità ed un lavoro intermittente, mentre il resto della squadra un’attivazione e circuit training in palestra, possesso palla ed una partita a tema.

Insigne la lavorato in gruppo

Roberto Insigne ha lavorato in gruppo. L’esterno offensivo non era stato convocato per la partita interna di domenica scorsa con il Sudtirol a causa di una influenza con febbre. Oggi è ritornato in gruppo ed è un buon segnale: per Modena potrebbe iniziare dal primo minuto.

Differenziato per Mateju

Lavoro differenziato, invece, per Ales Mateju. Il terzino destro ha giocato a denti stretti col Sudtirol resistendo per tutti i 90 minuti in condizioni precarie. Le sue condizioni vengono costantemente monitorizzate. Mateju, fedelissimo di Corini è un punto inamovibile della difesa rosanero.

Ceccaroni, “Faremo di tutto per mantenere la classifica”

Il difensore Pietro Ceccaroni – a segno col Sudtirol per il momentaneo 1-1 – intervenendo ai microfoni della società – parla della partita con gli emiliani. “Abbiamo una sfida importante a Modena. Vogliamo chiudere bene questo ciclo di partite ravvicinate, per poi lavorare duramente durante la sosta e compattarci come abbiamo fatto il mese scorso. Conosciamo molto bene il Modena. È una squadra molto forte, si è rinforzata tanto e ha cambiato tanto, allenatore compreso. Propone un calcio offensivo. Dobbiamo prepararla bene, come abbiamo sempre fatto. Lavorare al massimo fino a sabato”.

Un match importante per il prosieguo della stagione. Potrebbe dare ulteriori indicazioni sull’andamento del campionato dei rosanero che fin qui in trasferta hanno regalato le migliori soddisfazioni con un pareggio a Bari e tre vittorie di fila – con serie ancora aperta – a Reggio Emilia, Ascoli e Venezia.

La società quest’anno non si è nascosta. L’obiettivo è la promozione in serie A e, per conquistarla, bisogna stare al vertice o quantomeno nelle posizioni più altre della classifica. “Sappiamo bene che il nostro obiettivo è quello di essere competitivi per la Serie A – sottolinea Ceccaroni – faremo di tutto per rimanere nelle parti alte della classifica. Ma sappiamo altresì che dobbiamo lavorare duro ogni giorno. Non si può fare solo a parole. È il campo che deciderà dove potremmo arrivare”.