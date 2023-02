Serie B, il tecnico presenta la sfida

Il Palermo è atteso alla prova del nove. Con la Reggina i rosanero cercano il nono risultato utile consecutivo per entrare definitivamente nella zona play off. Quello tra rosanero ed amaranto è uno dei match clou della quarta giornata di ritorno, la 23ma, del campionato di serie B che si giocherà domani, domenica 5 febbraio, alle 16.15.

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini recupera in extremis Gennaro Tutino e Samuele Massolo che nei giorni scorsi sono stati assenti per febbre. Ci sarà anche Jacopo Segre che nel corso della settimana ha avuto una piccola distorsione al ginocchio ma ha recuperato ed è tra i convocati.

Palermo in crescita, entusiasmo a mille “Dobbiamo reggere l’urto”

Corini ha parlato davanti a giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole “Abbiamo creato fiducia ed i ragazzi sono stati bravi – sottolinea l’allenatore rosanero – siamo cresciuti molto. Ora dobbiamo reggere questo urto perché crescono le aspettative e dobbiamo essere all’altezza. Dobbiamo giocare altre 16 partite (compresa quella di domani pomeriggio, ndr), ed ancora manca tantissimo. Bisogna saper volare e parlo di un ulteriore step di crescita ma dobbiamo crescere il nostro livello. Stiamo facendo un gran lavoro considerando che la squadra è nuova e nel mercato estivo sono arrivati altri 6 giocatori. Dobbiamo meritarci questo sostegno concentrandoci sulla Reggina”.

Il tecnico prosegue: “Quando si inizia a volare bisogna rimanere saldi comunque. L’avversario è di rilievo. Lo dimostra la qualità della rosa in campo, del tecnico Filippo Inzaghi e dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Si va verso il record stagionale di presenze al Barbera

La vendita dei biglietti procede speditamente. Cresce l’entusiasmo del pubblico e si va verso il record stagionale superando gli oltre 23mila col Genoa. “Si, è molto bello ritrovare il pubblico – osserva il tecnico – ci darà sicuramente una mano. I ragazzi sono stati bravi a far questo. E domani possiamo dimostrare ancora una volta che uniti insieme siamo forti e possiamo far bene”.

“Squadra diversa rispetto all’andata”

Sono passati cinque mesi dalla partita di andata del Granillo che si chiuse 3-0 per la Reggina. Inevitabile ricordare quanto accaduto ad inizio settembre. Corini spiega: “Eravamo ad inizio del nostro percorso. Molti giocatori avevano pochi allenamenti. Il nostro obiettivo era quello avere più minutaggio. È andata male per il risultato ed anche in superiorità numerica non siamo riusciti a migliorare la situazione”.

Segre recuperato, Gomes “Sarà convocato per Genova”

Dubbi su Jacopo Segre che ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e che oggi figura tra i convocati. “Jacopo (Segre) – racconta Corini – ha avuto una distorsione al ginocchio ma ha recuperato subito e ci ha dato rassicurazioni dal punto di vista fisico. È recuperato e sarà del match. Non so se sarà titolare. Mi riservo in queste ultime ore per decidere ma per me sono tutti titolari”.

In netto recupero Claudio Gomes “Ha fatto allenamenti introduttivi in questi giorni – spiega il tecnico – e la settimana prossima sarà convocato al 99% per Genova”.

Palermo – Reggina, i convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro la Reggina.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli, 50 Nespola

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente.