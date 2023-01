Serie B, rosanero si preparano per la trasferta di Perugia

Seduta pomeridiana al Tenente Onorato per il Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della partita di sabato 14 gennaio a Perugia per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B.

Dopo un lavoro di attivazione e sprint, i rosanero hanno svolto esercitazioni sulla didattica difensiva e sulle combinazioni offensive ed una partita a tema finale.

Saric torna in gruppo

Come fa sapere una stringata nota del Palermo Fc, Dario Saric ha lavorato regolarmente in gruppo. Il centrocampista bosniaco potrebbe essere abile ed arruolabile per la trasferta umbra.

Ancora differenziato per Buttaro e Bettella

Proseguono il loro allenamento differenziato programmato Alessio Buttaro e Davide Bettella. Bilancio, quindi, in chiaroscuro per Corini che se da un lato recupera Saric dell’altro non ha ancora riscontri positivi da Bettella che da inizio settimana svolge differenziati e che diventa un dubbio per la trasferta in Umbria.

Terapie per Stulac, Palermo sempre in apprensione

Leo Stulac si è sottoposto a terapie. E presto sarà valutata l’entità dell’infortunio muscolare che potrebbe anche tenerlo fuori dal campo per 3-4 mesi. Giorni decisivi per il futuro sportivo in questa stagione del centrocampista sloveno ex Venezia, Parma ed Empoli. Palermo in apprensione e dagli esami il club sceglierà se intervenire sul mercato anche per infoltire il centrocampo.

Il Palermo ritrova l’ex Luperini

La sfida di sabato sarà anche quella di Gregorio Luperini, ex rosanero, approdato ad inizio stagione al Perugia. È stato uno dei protagonisti della cavalcata dei siciliani verso la serie cadetta con 7 reti e 4 assist.

A Perugia il centrocampista classe 1994 ha ritrovato Castori che lo aveva allenato già a Trapani. Con la maglia del Grifone ha giocato 17 volte e segnato due reti in trasferta. Luperini ha raccontato ai microfoni della società umbra qual è stata la sua rete più bella e la mente torna alla sfida di ritorno dello scorso 12 maggio tra i siciliani ed i giuliani finito 1-1. Era il ritorno degli ottavi di finale dei play off.

“Palermo-Triestina, il gol al sesto minuto di recupero che ci ha permesso di accedere al secondo turno della fase nazionale (quarti di finale, ndr) dei play off di Lega Pro. Un piatto destro da fuori area, una gioia immensa”.

Ed ha pure reso noto il suo momento più difficile in carriera: “Il primo anno da professionista è stato duro, ma non ho mollato ed ho sempre creduto in me stesso. Se devo consigliare una cosa ai giovani è proprio questa: non mollare mai soprattutto nelle difficoltà”.

Al Curi arbitra Mercanaro

Intanto, l’Aia (L’associazione italiana arbitri) ha diramato le designazioni arbitrali in vista della ventesima giornata del campionato di serie B. La partita tra Perugia e Palermo sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Affatato e Severino. Quarto Uomo Panettella. Al Var Nasca, suo assistente Rutella.