Palermo-Reggina, dove vederla in Tv e streaming, al Barbera verso record stagionale di spettatori

Edoardo Ullo di

05/02/2023

Sale la febbre per Palermo-Reggina, uno dei match clou della 23ma giornata del campionato di serie B. La striscia di otto risultati utili consecutivi e l’aggancio alla zona play off fa hanno fatto salire l’entusiasmo attorno alla squadra allenata da Eugenio Corini. Il calciomercato invernale, chiuso martedì, con gli arrivi di Verre, Tutino, Masciangelo, Aurelio, Graves ed Orihuela ha dato ulteriore slancio.

Venduti oltre 12.000 biglietti

E così per la sfida di questo pomeriggio con calcio di inizio alle 16.15 al Renzo Barbera potrebbe registrarsi il record di presenza stagionali. L’ultimo dato diffuso dal club rosanero sulla vendita dei biglietti per questa sfida indica oltre 12.100 tagliandi acquistati. Un numero che è destinato a salire e che unito agli 11.465 abbonati, potrebbe superare il primato in questo campionato di serie B appartenente al match con il Genoa dello scorso 9 settembre quando al Barbera furono presenti in 23.643.

Trasferta vietata ai tifosi reggini

La partita tra rosanero ed amaranto non vedrà la presenza dei tifosi calabresi. Lo ha deciso venerdì il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta dopo che l’osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva evidenziato l’alto rischio sul match in questione.

Scatta dunque il divieto di apertura al pubblico del settore ospiti dell’impianto di viale del Fante e divieto di vendita dei biglietti per gli altri settori dell’impianto ai residenti nella provincia di Reggio Calabria. Niente tifosi amaranto quindi per questa sfida importante della quarta giornata di ritorno del campionato cadetto.

Palermo – Reggina, dove vederla in tv e streaming

La partita in questione sarà visibile attraverso i servizi a pagamento di Sky, Dazn ed Helbiz Live su smart tv, smartphone e dispositivi mobili iOS ed Android oltre che su Pc e console di gioco PlayStation ed Xbox.

Su Sky Sport si potrà seguire al canale numero 252 e sul satellite al 272. In streaming c’è Sky Go.

In assenza degli abbonamenti si può visionare la partita su Now (servizio on demand di Sky) e su OneFootball (scaricando l’evento dopo essere andati sul sito o sull’app) pagando dunque il singolo evento.

Palermo in crescita, Reggina 1 punto nelle ultime tre partite

Otto risultati utili consecutivi per il Palermo che cerca la prova del nove. Quindici punti nelle ultime otto gare hanno permesso ai rosanero di volare in classifica a quota 31, gli stessi del Pisa che ha giocato e perso la sua partita di campionato col Sudtirol. Insomma, un nuovo risultato positivo potrebbe permettere ai siciliani di arrivare in zona play off.

La Reggina staziona nella prime posizioni fin dall’inizio del campionato. Nelle ultime giornate però ha avuto un calo, perdendo le sfide contro Spal e Sudtirol e venendo sorpassati al secondo posto dal Genoa che questo pomeriggio gioca a Parma il big match.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro la Reggina. Sono 22, tra i portieri c’è Manfredi Nespola, portiere classe 2005 che compirà 18 anni il prossimo 16 febbraio, in forze alla Primavera.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli, 50 Nespola

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente.

Al Renzo Barbera arbitra Minnelli

Designato l’arbitro della sfida tra Palermo e Reggina. È Daniele Minelli, quarantenne della sezione di Varese, professionista dal 1997. Gli assistenti sono Scatragli e Trinchieri. Quarto ufficiale Bonacini. Al Var Doveri, suo assistente (Avar) Baccini.

I precedenti al Barbera tra Palermo e Reggina

La sfida in Sicilia tra il Palermo e la Reggina torna in serie B dopo quasi 9 anni. Mancava dal 2014. Era il 17 aprile di quell’anno ed i rosanero lanciati verso la serie A vinsero 1-0 con rete di Dybala. Allora fu un testa-coda: siciliani primi, reggini ultimi e retrocessi in serie C.

Complessivamente, il Palermo è imbattuto in casa in campionato con la Reggina dal 1971, sempre in serie B, quando gli Amaranto si imposero 0-1 con rete di Merighi.

Tradizionalmente, eccetto qualche gara, i confronti tra rosanero e amaranto sono decisi da minimo scarto. La gara ha avuto anche cinque scontri in A, ma la Reggina non ha mai vinto, pur sfiorando il successo in due circostanze e venendo raggiunta nei minuti di recupero dal Palermo.

Due le sfide di Coppa Italia, l’8 settembre 2002 vittoria amaranto con Leon, mentre il 26 novembre 2009 4-1 dei rosanero sugli amaranto (gol di Miccoli, Cavani, Budan, Budan e Nicolas Viola per i calabresi).

In totale in Sicilia, 18 gare giocate con 10 vittorie Palermo, 5 pareggi, 3 vittorie Reggina, 21 reti per i rosanero, 16 per gli amaranto.