Serie B, il programma della terza giornata

La serie B torna in campo per la terza giornata di andata che si gioca in infrasettimanale. Ritmi veloci, quindi, per la serie cadetta che oggi – martedì 29 agosto – vedrà anche il Consiglio di Stato esprimersi sui vari ricorsi di Reggina, Lecco e Perugia dando un volto definitivo.

Oggi si sarebbero dovute giocare 6 partite ma Como-Lecco proprio in virtù della sentenza del Consiglio di Stato è stata posticipata mentre non si conosce l’avversario del Sudtirol che oggi avrebbe dovuto affrontare la X. L’incognita verrà svelata e dovrebbe essere quasi certamente il Brescia, solo allora la Lega di Serie B chiuderà i calendari.

Nel frattempo il torneo va avanti con le sue protagoniste. Una di queste è il Parma che è già in testa a punteggio pieno da sola e che non vuole fermarsi ma attenzione anche al Bari ed al Catanzaro che hanno fatto bene nell’ultimo turno e sono ancora imbattute. Cercano il riscatto squadre come la Sampdoria e la Cremonese che non hanno convinto soprattutto lo scorso weekend.

Pisa-Parma per sognare

Il campo intanto propone diverse sfide interessanti. A partire da Pisa-Parma. I toscani cercano il bis dopo la bella vittoria esterna a Marassi ma i ducali con altri tre punti darebbero un ulteriore segnale alle altre formazioni continuando a veleggiare a punteggio pieno. La formazione allenata da Fabio Pecchia ha vinto con la Feralpisalò e con il Cittadella in entrambe le volte col classico punteggio di 2-0. Ora un test in trasferta, il primo, per il Parma che dovrà dare seguito a quanto di buono fatto vedere nei primi 180 minuti di campionato.

La Reggiana riceve il Palermo

Al Mapei Stadium la matricola Reggiana riceve il Palermo che dopo il pareggio a Bari all’esordio ha riposato pur disputando un’amichevole con il Melita formazione di serie B maltese.

I padroni di casa allenati da Alessandro Nesta hanno svolto un buon avvio di stagione soprattutto in Coppa Italia dove hanno raggiunto i sedicesimi di finale battendo prima il Pescara 6-2 e poi il Monza al proprio domicilio per 2-1. In campionato ko a Cittadella e buon pareggio esterno a Como per 2-2 dopo aver recuperato il doppio svantaggio con rete nel finale dell’ex Vido.

I rosanero di Eugenio Corini puntano al successo ed anche alle prime reti stagionali, quelle che a Bari sono mancate nonostante il doppio vantaggio numerico ad inizio ripresa.

Ascoli e Feralpisalò è già match indicativo

Non c’è nulla di decisivo alla terza giornata ma Ascoli e Feralpisalò che si affrontano al Del Duca hanno l’imperativo di smuovere la classifica. Sia i marchigiani che i Leoni del Garda non hanno né fatto punti, né fatto gol.

Il Cosenza non si vuole fermare, il Modena neppure

Partita molto interessante quella tra Cosenza e Modena in scena al Gigi Marulla. I silani hanno raccolto finora 4 punti e sono imbattuti dopo il successo sull’Ascoli ed il pari sull’ostico campo del Venezia. Anche i Canarini sono in salute e dopo aver riposato alla prima hanno steso l’Ascoli 1-0. Un ulteriore successo esterno potrebbe far volare alto gli emiliani.

Bari riceve il Cittadella e non vuole fermarsi

Non si vuole fermare il Bari che dopo aver resistito eroicamente in 9 contro 11 al Palermo all’esordio strappando lo 0-0 ha espugnato lo Zini battendo la Cremonese e confermando di essere una formazione solida. La squadra di Mignani non ha preso gol e mercoledì 30 agosto alle 20.30 riceve il Cittadella con l’obiettivo di continuare ad andare avanti.

I veneti dal canto loro devono rimediare alla scoppola di Parma che ha offuscato, in parte, la vittoria per 1-0 all’esordio con la matricola Reggiana.

Al Ferraris la Samp riceve il Venezia

La Sampdoria vuole cancellare il brutto 0-2 con il Pisa e riprendere a correre. Di fronte l’ostico Venezia che ha avuto in Pierini un bomber implacabile in questi primi 180 minuti di campionato nei quali è andato a segno 3 volte.

Visto il gioco e gli uomini in campo, lo spettacolo non dovrebbe mancare al Ferraris. Del resto due stagioni fa queste squadre si affrontavano in serie A.

La Ternana per sbloccarsi, la Cremonese per svegliarsi

Al Libero Liberati si affrontano due tra le formazioni più deludenti di queste prime due giornate di campionato. La Ternana che è ferma a 0 dopo i ko con Sampdoria e Catanzaro entrambi per 2-1. Mastica ancora amaro la squadra di Lucarelli per la confitta contro la matricola giallorossa maturata all’89’ per un calcio di rigore.

La Cremonese, neoretrocessa ma con alcuni colpi di mercato da grande big leggasi Vasquez e Coda, deve ancora ingranare. Nel frattempo ha sprecato malamente due partite in casa consecutive che il calendario – asincrono – proponeva. Doppia stecca con Catanzaro (0-0) e ko interno con il Bari per 0-1. Nessuna rete fatta per i grigiorossi che sono tra i favoriti per il pronto ritorno in serie A.

Catanzaro-Spezia al Ceravolo

Altra sfida molto interessante è quella che contrappone la matricola Catanzaro e la neoretrocessa Spezia. I calabresi tornano al Ceravolo dopo l’esordio casalingo al Via Del Mare di Lecce. C’è molto entusiasmo tra i giallorossi che hanno raccolto finora 4 punti mostrando un buon calcio ed una solidità invidiabile.

Deve carburare lo Spezia che ha riposato nel turno precedente dopo aver pareggiato 3-3 a Bolzano sul campo del Sudtirol dopo essere andata tre volte in vantaggio. Riuscirà la squadra di Alvini a centrare il primo successo?

Martedì 29 agosto

Como – Lecco posticipata

Sudtirol – X

Ascoli – Feralpisalò alle 20.30

Cosenza – Modena alle 20.30

Pisa – Parma alle 20.30

Reggiana – Palermo alle 20.30

Mercoledì 30 agosto

Bari – Cittadella alle 20.30

Catanzaro – Spezia alle 20.30

Sampdoria – Venezia alle 20.30

Ternana – Cremonese alle 20.30

Classifica, Parma al comando dopo 180 minuti

Parma 6 punti; Cosenza, Venezia, Sudtirol, Bari e Catanzaro 4; Pisa, Modena e Cittadella 3; Reggiana, Como, Cremonese, Spezia, Palermo, Sampdoria 1; Ternana, Ascoli, Feralpisalò, Lecco ed X 0.

Sampdoria -2

Pisa, Modena, Reggiana, Spezia, Palermo, 1 partita in meno

Lecco 2 partite in meno.

Classifica marcatori, Pierini in vetta a quota tre

Pierini segna ancora ed è in vetta da solo alla classifica cannonieri. Nicholas Pierini (Venezia) 3 gol; Luca Moro (Spezia), Daniele Casiraghi e Raphael Odogwu (Sudtirol) 2.