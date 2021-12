Calcio, serie C, le siciliane nel 19° turno

Giro di boa nel campionato di serie C. Il match clou dell’ultima giornata di andata vede il Palermo ricevere al Barbera la corazzata Bari. La partita si giocherà domenica 19 dicembre alle 14.30. I rosanero, terzi in classifica a quota 32 hanno l’imperativo di battere i pugliesi per non farli andare in fuga.

Gli ospiti hanno totalizzato finora 40 punti e con un nuovo successo potrebbero dare un ulteriore conferma di superiorità rispetto alle altre squadre del girone C.

Gli uomini allenati da Giacomo Filippi vogliono risalire la china dopo la deludente prestazione di domenica scorsa nel derby col Catania. Un brutto 2-0 che ha fatto allontanare i rosa dalla vetta della classifica con la Turris, vittoriosa a valanga sul Messina, ad approfittarne.

Al Franco Scoglio il derby Messina-Catania

Il Messina deve tirarsi fuori da un periodo disastroso, il Catania vuole sfruttare l’onda emozionale del derby col Palermo dominato e vinto meritatamente.

Il derby siciliano si gioca al Franco Scoglio alle 14.30 di sabato 18 dicembre. I peloritani sono ultimi con 13 punti in classifica dopo 18 giornate, non vincono da 6 turni e dopo il disastroso 5-0 subito dalla Turris hanno cambiato allenatore per tentare un’inversione di marcia ed una risalita. Via Capuano, in sella Raciti.

Rossazzurri cercano il bis in un altro derby per continuare a navigare verso la zona play off nonostante una situazione societaria difficile.

In serie D, spicca la sfida tra Acireale e Paternò

Si gioca il 17mo turno nel girone I del campionato di serie D. Tutte in campo domenica 18 dicembre alle 14.30 salvo il derby tra Giarre e Biancavilla, rinviato.

Diverse le sfide tra formazioni siciliane. Derby di altissima classifica tra Acireale-Paternò che si gioca all’Aci e Galatea (Tupparello). Acesi primi (ma con due partite in più rispetto alla Gelbison), ospiti quarti. In scena anche Troina e Licata.

La Sancataldese riceve la Gelbison mentre il Città di Sant’Agata ospita la Cavese. Il Trapani, infine, riceve al Provinciale il Lamezia Terme. Fc Messina, infine, escluso dopo tre rinunce.