Serie C, Baldini conferma la fiducia all’estremo difensore

Sarà Alberto Pelagotti a difendere i pali del Palermo nella sfida del Barbera alla Juve Stabia di domani, sabato 12 febbraio. Lo ha detto il tecnico Silvio Baldini nel corso della presentazione della sfida che si giocherà alle 17.30 per la settima giornata di ritorno del girone C della serie C.

L’estremo difensore rosanero era stato criticato al termine della sfida di domenica scorsa col Campobasso conclusa 2-2. Il momentaneo vantaggio dei molisani a firma di Pace ha avuto la complicità di Pelagotti che no è riuscito ad intervenire sulla botta dell’attaccante avversario che era si ben indirizzata ma al tempo stesso alla portata.

Baldini “Sono vicino al giocatore”

L’allenatore rosanero ha chiarito in sala stampa la sua vicinanza al giocatore nonché tolto tutti i dubbi: sabato parerà lui con la Juve Stabia. “Devo gestire al meglio la rosa – ha sottolineato l’esperto tecnico toscano –. Martedì ho detto a Pelagotti che avrebbe giocato. Anche Massolo è un gran portiere ma se lo avessi fatto giocare al posto di Alberto perché ha sbagliato domenica, in caso di errore di Samuele mi sarei ritrovato con due portieri psicologicamente in difficoltà”.

E continua: “Invece faccio giocare Pelagotti oltre che perché lo merita per due motivi: il primo è che non abbandono chi è in difficoltà, anzi mi sento molto vicino a lui e in genere a chi sbaglia; il secondo è che anche Massolo è in grado di fare grandi prestazioni, è all’altezza della situazione, ma non voglio rischiare che possa andare in contro a un errore proprio domani e magari mi brucio due portieri in un colpo solo. Contro la Juve Stabia gioca Pelagotti, per la prossima partita si deciderà in allenamento come sempre”.

Pelagatti decisivo all’andata

Alberto Pelagotti è stato protagonista in positivo della sfida di andata giocata a Castellammare di Stabia lo scorso 4 ottobre. Una super parata in pieno recupero, con la squadra in inferiorità numerica, permise ai rosanero di strappare un importante 0-0.

Di fronte la settima contro l’ottava

La sfida tra Palermo e Juve Stabia vede di fronte la settima e l’ottava forza del girone. I rosanero hanno 39 punti mentre i campani inseguono con 6 lunghezze in meno. In caso di successo, i siciliani allungherebbero rispetto agli ospiti. Palermo imbattuto da 4 partite, ha ottenuto 6 punti (un successo col Monterosi per 2-0 e tre pareggi, due di fila). Le Vespe sono reduci dal successo con il Latina per 1-0 ma nell’ultima trasferita, quella di Avellino, hanno perso 3-1.

Buttaro out

Continuano le terapie per Dall’Oglio e Doda, in fase di recupero dai recenti infortuni. Il difensore albanese ha cominciato la riatletizzazione. L’ecografia a cui si è sottoposto oggi Alessio Buttaro ha evidenziato un’elongazione post-traumatica del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Silipo e Juve Stabia

Baldini ha le idee chiare e parla della sfida con i campani che inaugurerà un tour de force fatto di tre match in una settimana con Foggia e Turris

“Abbiamo tre partite a settimana ed è normale che tutti avranno l’occasione per aiutare alla causa del Palermo. Silipo ha fatto molto bene col Campobasso, non ha nulla da imparare da nessuno tecnicamente e nella fase di non possesso ha fatto bene. Doda non c’è, Dall’Oglio neanche, Buttaro si è fermato. Con tre partite a settimana tutti avranno l’opportunità di portare il loro contributo”.

Inoltre, l’allenatore si aspetta un miglioramento da parte dei suoi giocatori. Da quando si è accomodato in panchina i rosanero hanno vinto una partita e ne hanno pareggiate tre. “Sarebbe facile dire che serve tempo – sottolinea Baldini – ma non ce n’è e dobbiamo fare risultati nell’immediato. I giocatori si comportano bene, dobbiamo solo imparare dalle situazioni in cui sbagliamo come possiamo migliorare. Se cresciamo in autostima e palleggio, cosa che fino a ora non abbiamo fatto, il Palermo potrà togliersi parecchie soddisfazioni”.

“Sta a noi far tornare la gente allo stadio”

La vigilia della partita con la Juve Stabia vede una prevendita di biglietti fiacca. Il tecnico non ha dubbi: “Dipende da quello e dà quello che siamo in grado di dimostrare. Non dimentichiamo che il tifoso ha sempre ragione ed è sempre innamorato della squadra. Sta a noi a far tornare la gente allo stadio”.

L’atteggiamento della Juve Stabia

Baldini ha analizzato il possibile comportamento tattico della Juve Stabia. “Loro sanno che pressiamo alti, cercheranno la punta più vicina alla nostra porta per andare ad attaccare lo spazio. Faremo le cose per bene per evitare che questo accada. Quando noi abbiamo palla dobbiamo essere in grado di svilupparla con i tempi giusti senza avere la frenesia di lanciare in profondità. Bisogna aspettare il tempo giusto. In possesso palla non ci deve essere paura. Bisogna fare il passaggio più breve e semplice senza mai rischiare tutto”.