Serie C, una doppietta di Brunori salva i rosa

Nuovo pareggio per il Palermo che impatta 2-2 a Campobasso al termine di una sfida combattuta, maschia e ricca di emozioni. Un punto guadagnato se si vuol guardare il bicchiere mezzo pieno dato che i rosanero hanno recuperato nel finale. Due punti persi se si considera che il Palermo è stato ribaltato da un avversario sicuramente volitivo ma tecnicamente non eccelso ed ha rischiato grosso. Rosanero con amnesie difensive da eliminare: molto simili, a tratti, a quelle avute col Messina.

È Brunori a salvare i suoi con una doppietta che prima illude e poi regala il pareggio contro una squadra che non vinceva tra le mura amiche dallo scorso 3 ottobre (2-0 alla Paganese). Di contro, i rosanero continuano il loro digiuno di vittorie lontani dal Barbara che risale allo scorso 7 novembre (2-0 ad Andria).

Per il Palermo è un’altra occasione perduta

Il secondo pareggio consecutivo, dopo il 2-2 nel derby col Messina, non smuove troppo la classifica della squadra di Silvio Baldini ed anzi, porta ulteriore rammarico perché diversi risultati sarebbero stati anche favorevoli nella sesta giornata del girone C della serie C. Il Palermo con 39 punti raggiunge in classifica la Turris e si avvicina a -3 dal Monopoli che ha perso malamente 3-0 a Picerno ed all’Avellino, sconfitto 2-0 a Catanzaro. Il secondo posto, a quota 43, è occupato dalla Virtus Francavilla vittoriosa 4-1 sul Potenza. La capolista Bari, invece, perde clamorosamente in casa per 2-1 col Messina.

Nel primo tempo, botta e risposta in un minuto

Botta e risposta nel primo tempo tra Palermo e Campobasso. Inizio veemente dei padroni di casa che al 2’ minuto trovano il vantaggio con Bontà che spinge di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco. I colori rosanero per il numero 7 molisano non sono fortunati: all’andata sbagliò il rigore del possibile 2-2 ed i suoi subirono il 3-1.

Sono sempre i padroni di casa ad essere più attivi ed al 7’ Merkaj sfrutta una corta respinta della difesa palermitana ma il suo tiro non inquadra la porta di Pelagotti.

Brunori la sblocca di rapina…

Il pallino è sempre del Campobasso ma è il Palermo che ha una fiammata. Al 17’, su un pallone che sembrava vagante, Brunori resiste ad una spallata di Menna e con la punta del piede anticipa Zamarion in uscita insaccando beffardamente la sfera dell’1-0.

… Emmausso risponde dopo 60 secondi

La risposta dei molisani non si fa attendere: un minuto dopo, infatti, Merkaj sfugge sulla fascia, converge in area di rigore e serve un pallone perfetto nel cuore dell’area rosanero ad Emmausso che di piatto appoggia il pallone dell’1-1.

La sfida si gioca a centrocampo ma senza sussulti. Al 40’ buono schema su calcio d’angolo del Palermo con cross di Valente per la testa di Odjer che però non riesce a dare precisione alla sua girata.

Al 41’ il Campobasso risponde grazie alla velocità di Emmausso, l’autore del gol, che trova lo spunto per crossare, Somma ribatte sui piedi di Candellori che calcia prontamente di destro, ma a lato anche se di poco. Tre minuti dopo, Felici, servito da De Rose, mette in mezzo per Valente che viene anticipato di testa da Pace.

Nella ripresa accade di tutto

Entra Silipo al 46′ per Felici. Al 50′ Merkaj semina il panico nell’area rosanero, il suo passaggio al centro verso Bontà è intercettato provvidenzialmente da Somma con una ottima diagonale difensiva.

Al 54’ Silipo su calcio di punizione dal limite dell’area elude la barriera ed impegna severamente Zamarion che è bravissimo a respinge la sfera sul palo lontano. La sua respinta è preda di Odjer che incorna a botta sicura proprio sull’estremo difensore che blocca sulla linea di porta.

L’arbitro in un primo momento dà la rete al Palermo tra le proteste generali della panchina del Campobasso ma dopo un confronto col guardialinee cambia la sua decisione ed annulla, giustamente, il vantaggio.

Grossa ingenuità, però, di Odjer che avrebbe potuto angolare la sua conclusione.

Il Campobasso la ribalta

Al 66′ occasionissima del Campobasso che trova il contropiede e l’imbucata centrale con Pace. Il giocatore però a tu per tu con Pelagotti alza troppo la mira e grazia i rosanero.

Tuttavia, tre minuti dopo, lo stesso Pace stoppa il pallone, e poi scaglia un diagonale di sinistro ad incrociare sul quale Pelagotti avrebbe probabilmente potuto fare di più.

Triplice cambio per Baldini

Al 77’ Baldini vuole scuotere i suoi: tre cambi entrano Giron e Soleri per Marconi e Luperini, Floriano per Valente. Un minuto dopo, però, è il Campobasso a sfiorare il colpo del ko: Candellori impegna Pelagotti in diagonale, il tiro risulta centrale.

Finale rosanero e gol di Brunori

All’81’ Brunori, il migliore dei suoi, sfiora il pari con un bel tiro a giro dopo aver difeso la sfera dall’intervento da Menna. Palla fuori di poco sul secondo palo.

Dopo un minuto da una caparbia azione rosanero, la sfera arriva a De Rose che da fuori area scocca il tiro ma la sfera sfiora la traversa.

Il pari è nell’aria, ed all’86’ Brunori è bravissimo a farsi trovare pronto al centro dell’area sfruttando un assist di Soleri che è abile a prendere la sfera, difenderla ed a servire il compagno.

Nel finale all’ 89′ secondo giallo a Menna per aver fermato una chiara azione da gol e Campobasso in 10 ma non cambia più nulla. Le squadre quasi si accontentano della divisione della posta.