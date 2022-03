Il Palermo risolve il match nella ripresa, al Barbera è 3-0 alla Vibonese

Edoardo Ullo

05/03/2022

Pronostico rispettato. Il Palermo batte al Barbera la cenerentola Vibonese per 3-0 nel match della 30ma giornata del girone C di serie C. Tre punti che servono per archiviare la delusione di Francavilla di sette giorni fa e permette ai rosanero di mantenere la sesta piazza, con 48 punti, non lontano dalle posizioni più nobili della classifica. La Vibonese torna a casa a mani vuote e deve inchinarsi ancora ai rosa dopo il 3-1 subito in casa all’andata. Calabresi ancora ultimi. L’undicesima vittoria interna stagionale è maturata al termine di 90 minuti praticamente dominati dove gli ospiti hanno avuto una palla gol ad inizio match senza poi praticamente portare alcun fastidio alla retroguardia guidata da Massolo che è stato scelto da Baldini titolare tra i pali. Primo tempo senza grosse emozioni anche se ci sono stati due legni, un palo di Valente al 6’ minuto ed una traversa in bello stile di Brunori nel finale di frazione. Poi nella ripresa, il Palermo ha dominato segnando con Valente al 51’, Brunori all’81’ e Soleri all’83’. A sugellare ulteriormente questo successo, nella ripresa altre due traverse dei rosanero con Giron su punizione e Brunori. Palo di Valente In Avvio è Spina della Vibonese a farsi pericoloso ma l’azione ospite è sventata. Al 6’ minuto primo squillo in avanti dei rosa: Valente centra il palo raccogliendo di testa un buon cross di Floriano. Il ritmo è basso con tanti tiri anche un po’ velleitari del Palermo al punto che a metà del primo tempo c’è qualche fischio dalle tribune dove erano assiepati 4.259 tifosi. Brunori prende la traversa Il bomber del Palermo ha cercato la rete per la settima partita di fila e l’ha sfiorata al 41’ raccogliendo al volo un pregevole assist di Damani su azione di punizione partita da De Rose. La conclusione è elegantissima ma la palla prende la traversa. Nella ripresa il Palermo alza il ritmo Il Palermo dopo aver quasi trotterellato nel primo tempo nonostante due legni alza il ritmo. Ed al 51’ Valente sblocca la partita con un tap-in al centro dell’area sfruttando un cross di Giron. Mengoni nulla può sul tocco di Valente che segna la quarta rete in campionato. Assolo rosanero, Giron colpisce una nuova traversa La Vibonese quasi sparisce dal campo. Al 63’ Giron prende la traversa su calcio di punizione. E ci riprova di nuovo sempre su calcio piazzato ma da posizione defilata: Mengoni smanaccia in angolo. Sale in cattedra Brunori ci prova ma poi segna ed eguaglia Şükrü Brunori continua a provarci. L’attaccante è bravo a ricevere palla al centro dell’area, a difenderla ed a concludere ma è poco fortunato: ancora traversa. Il bomber rosanero ci prova poco dopo dagli sviluppi di angolo ma il suo tiro finisce a lato di poco nonostante la pregevole preparazione. E riesce all’81’, a finalizzare raccogliendo un cross rasoterra di Valente e non lasciando scampo all’estremo difensore calabrese. È il 2-0, la sedicesima rete in campionato, la settima consecutiva. Dato quest’ultimo che serve ad eguagliare Şükrü che segnò in 7 partite consecutive in serie A nella stagione 1950-51. Il Palermo cala il tris con Soleri Pilota automatico per il Palermo: break a centrocampo all’83’ con Luperini che serve Soleri. Quest’ultimo si presenta da solo davanti a Mengoni e lo fredda con un cucchiaio. Palermo si conferma grande in casa in questo girone C della serie C. Baldini, “Bravi i ragazzi a non avere fretta” Il tecnico del Palermo Silvio Baldini commenta a fine partita la prestazione dei suoi elogiando il gruppo. “Non avevamo frenesia perché sapevamo di avere tutti i mezzi per vincere la partita. Fare una partita ordinata perché sapevamo che si sarebbero difesi provando il contropiede. Potevamo fare due gol. Non è facile trovare la fluidità con una squadra che si difende con nove elementi. Ne siamo venuti a capo, oggi in panchina avevamo due giocatori importanti come Dall’Oglio e Soleri. Entrambi quando entrano fanno bene. Devo dire bravi ai ragazzi che hanno saputo gestire”.

