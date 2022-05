Alla vigilia dei sorteggi dei play off nazionali, i rosa visitano il santuario

Il Palermo si avvicina ai play off ed in attesa di conoscere la sua avversaria nel primo turno nazionale, fa l’”acchianata” a Monte Pellegrino.

Attorno alle 18, infatti, la squadra allenata da Silvio Baldini, ha visitato il santuario di Santa Rosalia, percorrendo a piedi parte della scala vecchia, dal primo Belvedere in su.

È un’iniziativa voluta in particolare dal tecnico Baldini. Non solo per trascorrere un momento speciale insieme come gruppo, ma anche per il grande valore simbolico che Monte Pellegrino e Santa Rosalia rappresentano per l’identità della nostra città.

Vigilia di sorteggio particolare per il Palermo

Una vigilia di sorteggio particolare, dunque, per il Palermo che ha scelto di fare l'”acchianata”. Domani i rosanero conosceranno il loro avversario. Alla visita al santuario anche il presidente del Palermo Dario Mirri.

Le partite di stasera

L’avversario uscirà tra le vincitrici delle partite che si disputano questa sera alle 20.30.

Girone A

Pro Vercelli-Juventus U23

Triestina-Pro Patria

Girone B

Entella-Olbia

Pescara-Gubbio

Girone C

Avellino-Foggia

Monopoli-Virtus Francavilla.

Baldini, “Squadra in salute e ora bisogna dimostrarlo in campo”

“Giocare a calcio non è solamente una partita in cui si vince quando fai un gol in più degli avversari, ma vuol dire partecipare anche alla vita e alla cultura della città. Se uno sente su se stesso questa responsabilità quando va in campo e sa che c’è tanta gente che per la maglia che indossi può gioire o soffrire, sai che se le cose le fai bene puoi vincere e regalare soddisfazioni”. Così l’allenatore del Palermo Silvio Baldini ha spiegato il motivo che lo ha spinto a organizzare il pellegrinaggio alla grotta di Monte Pellegrino che ospita le reliquie della patrona di Palermo, Santa Rosalia.

L’allenatore ha parlato prima di iniziare “l’acchianata” lungo la strada vecchia per raggiungere il santuario. “Diciotto anni fa – ha spiegato Baldini – sentivo questa voce che mi diceva che non era finita, ho dimostrato di avere fede ed eccomi di nuovo qui sulla panchina del Palermo. Se chiederemo aiuto alla Santuzza? Non lo chiediamo perché non sarebbe corretto. La religione è di tutti, chiediamo solamente la salute e di avere quello che ci meritiamo. I santi non si possono usare per avere favori personali o per una partita di calcio”. A proposito della squadra, Baldini ha anche detto che la vede benissimo: “I ragazzi sono in forma, stiamo arrivando ai play off benissimo, ora bisogna giocare e dimostrarlo sul campo”.

I tifosi del Palermo sognano

Questo è un periodo d’oro per i tifosi rosanero che, anche dalla lontana New York, sognano la serie B per tanti motivi. Oltre all’interesse della holding del Manchester City, c’è il cammino del Palermo nelle ultime giornate che hanno portato la squadra di Silvio Baldini al terzo posto. Ad un passo dal secondo posto. Un risultato quasi inaspettato fino a poche settimane fa anche se non privo di qualche rammarico (leggasi i tre pareggi interni consecutivi con Andria, Potenza e Paganese).

Tuttavia, rimangono sul campo nove turni di imbattibilità e quattro vittorie consecutive tra le quali quelle esterne a Monopoli ed a Bari, entrambe per 2-0 con la consapevolezza di avere nei play off il principe dei cannonieri di tutta la terza serie: Matteo Brunori già a segno 25 volte. Senza dimenticare il “fortino” rosanero che durante la regular season è rimasto imbattuto con 13 vittorie e 5 pareggi per un totale di 44 punti sui 66 totali conquistati.

Il Palermo verso l’universo Manchester City Group

Tiene banco ancora la trattativa per la vendita del Palermo. Sarebbe entrata nella fase decisiva con la proprietà del Manchester City e di altre 10 squadre (ed una partnership), sempre più interessata al club rosanero. Sarebbe partita, infatti, la due diligence, ovvero la fase di approfondimento finalizzata a confermare (o a smentire) gli elementi di un’operazione di tal genere. Potrebbero volerci più di due settimane con l’obiettivo, tuttavia, di chiudere l’affare quanto prima per programmare la nuova stagione sportiva.

Il presidente del Palermo Fc Dario Mirri starebbe per cedere l’80% delle quote del club rosanero ai rappresentanti del City Football Group dello sceicco Mansour. Il progetto dovrebbe prevedere che l’attuale proprietario possa conservare una quota con un ruolo di rappresentanza.

La buona notizia per i tifosi rosanero sta anche nel fatto che il City Group sarebbe interessato al Palermo Fc al di là dei risultati dei play off di serie C. Gli spareggi per l’arduo cammino verso la serie B per gli uomini di Silvio Baldini, inizieranno dal primo turno Nazionale, ovvero dal prossimo 8 maggio contro un’avversaria da definire che uscirà dai primi due turni dei gironi.

Naturalmente, la speranza degli acquirenti è ovvia: partire già dalla serie cadetta per velocizzare il processo di crescita.

Cifra di acquisto inferiore a 10 milioni

Arrivano anche voci sul costo dell’operazione. Inferiore ai 10 milioni di euro, si dovrebbe aggirare attorno ai 6 milioni o qualcosa in più. Sembra certo, però, che il City Group sia realmente interessato alla piazza.