Serie B, è il sesto volto nuovo del club siciliano

Mancava solo nero su bianco ma adesso è ufficiale: Sebastiano Desplanches è un nuovo giocatore del Palermo. Lo ha comunicato il club di viale del Fante. Il giovanissimo portiere arriva dal Vicenza, club di serie C. Per lui un contratto quinquennale che lo lega ai rosanero fino al 30 giugno 2028. Il giocatore ieri era già nel ritiro di Ronzone a conoscere i suoi nuovi compagni di squadra mentre contestualmente Samuele Massolo aveva già salutato il gruppo per andare via, direzione Vicenza.

Sesto colpo del Palermo

Il calciomercato del Palermo continua, dunque, ad arricchirsi. In poco più di due settimane, la sessione estiva è iniziata lo scorso 1 luglio, sono stati messi a segno 6 colpi in entrata in vista della prossima serie B che inizierà tra poco più di un mese.

Sebastiano Desplanches è solo l’ultimo dei nuovi volti in casa rosanero e si va ad aggiungere a Fabio Lucioni, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso, Pietro Ceccaroni e Roberto Insigne. Quest’ultimo è stato presentato proprio oggi.

Arrivo di prospettiva, ecco il vice Pigliacelli

Il portiere classe 2003 è un giocatore di prospettiva. Si propone ad essere il vice di Mirko Pigliacelli, titolare della porta della squadra allenata da Eugenio Corini. Nella scorsa stagione 10 presenze in serie C nel Trento nel finale di stagione mentre nella prima parte ha registrato 3 presenze in Coppa Italia Serie C con il Vicenza, prima del passaggio al Trento. C’è quindi anche un po’ di Desplanches nel successo della Coppa Italia di categoria dei biancorossi avendo difeso i pali dei veneti nel primo turno nel match con la Virtus Verona vinto 2-1, nel secondo turno con l’Arzignano vinto 4-2 e poi nei quarti di finale con la Viterbese (2-0) prima cambiare maglia.

Miglior portiere del Mondiale Under 20

Ma Sebastiano Desplanches è salito agli onori della cronaca sportiva grazie alle eccellenti prestazioni nella Nazionale Under 20 ai Mondiali di categoria che si sono svolti in Argentina e che hanno visto l’Italia allenata da Carmine Nunziata arrivare per la prima volta alla finalissima per il titolo, poi persa di misura (1-0) con l’Uruguay. Desplanches è stato eletto miglior portiere della manifestazione conquistato il Guanto d’Oro nonostante la selezione azzurra sia stata sconfitta nell’epilogo.

Samuele Massolo via da Palermo

Manca solo l’annuncio ma Samuele Massolo è ormai un giocatore del Vicenza. Lascia dopo due stagioni. La prima vissuta da protagonista assoluto nella parte finale quando ha preso il posto tra i pali di Alberto Pelagotti, indisponibile per problemi fisici, ed ha portato la squadra in serie B assieme alle giocate di Floriano, Brunori, Soleri e compagni.

Due i rigori parati durante l’indimenticabile cavalcata nei play off: il primo a Procaccio nella partita di ritorno tra Palermo e Triestina del primo turno nazionale degli spareggi per la B (equivalente agli ottavi di finale) sullo 0-0 in un match chiuso 1-1 che promosse i rosa ai quarti di finale. L’altro nella partita di andata in trasferta sul campo della Feralpisalò sul 2-0 per i siciliani si oppose a Miracoli (che nel turno precedente aveva buttato fuori la corazzata Reggiana).

Nella scorsa stagione, invece, nessun minuto in campo. L’arrivo di Mirko Pigliacelli tra i pali lo ha relegato in panchina con il tecnico Eugenio Corini che non gli ha concesso neppure uno scampolo di partita.