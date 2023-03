Serie B

Il giudice sportivo ha punito con due giornate di squalifica il tecnico del Palermo Eugenio Corini espulso per proteste nella partita di sabato scorso col Cittadella. A guidare la squadra nella sfida di venerdì 17 marzo il suo vice, Salvatore Lanna. Stesso dicasi per la sfida col Parma al rientro in campionato il prossimo 1 aprile.

Corini era stato protagonista di un battibecco col tecnico del Cittadella Edoardo Gorini inizialmente ammonito e poi espulso nella ripresa per doppio giallo.

“Espressioni offensive all’allenatore avversario”

Il giudice sportivo ha così motivato la squalifica di Eugenio Corini “per avere, al 42′ del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale”.

Per il tecnico rosanero si tratta della seconda squalifica nel giro di poche settimane. Successe già con la Ternana, nell’ultima partita dei rosanero in casa, non andò in panchina perché fermato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

Palermo al lavoro a Boccadifalco

È proseguita nel pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match casalingo di venerdì sera contro il Modena. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, giochi a squadre, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Broh e Di Mariano ancora in differenziato

Lavoro differenziato programmato per Jeremie Broh e Francesco Di Mariano. Anche ieri il centrocampista e l’esterno offensivo hanno lavorato a parte.

Distrazione muscolare per Brunori e Bettella

Tegole per il tecnico Eugenio Corini. Ben quattro giocatori rosanero hanno effettuato esami strumentali per chiarire l’entità dei vari fastidi fisici. A Matteo Brunori, uscito nell’intervallo della sfida di sabato scorso col Cittadella subito dopo aver segnato in acrobazia il gol del 2-2 e Davide Bettella è stata riscontrata una distrazione muscolare.

Per il bomber del Palermo, 14 gol al momento in campionato, una distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra; per il difensore distrazione di primo grado all’inserzione del tendine del bicipite femorale sinistro.

Le diagnosi non lasciano troppo spazio all’ottimismo soprattutto per l’impegno del bomber e del difensore centrale nella sfida col Modena.

Iniziato il percorso fisioterapico

Brunori e Bettella, assieme a Renzo Orihuela (irritazione da sovraccarico su cicatrice pregressa all’adduttore della coscia destra) e Marco Sala (ematoma post contusivo da trauma diretto sul vasto esterno della coscia sinistra), hanno iniziato il percorso fisioterapico.