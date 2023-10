Serie B, si gioca al Renzo Barbera con calcio di inizio alle 16.15

A caccia del bis dopo il successo di Venezia, a caccia del riscatto in casa dopo il ko interno col Cosenza. Il Palermo riceve il Sudtirol al Barbera alle 16.15 con l’obiettivo dei tre punti per tornare al secondo posto e mettere pressione al Parma ospite della Cremonese nell’ottava giornata del campionato di serie B.

Ma è una sfida dalle tante motivazioni: superare i biancorossi significherebbe far cadere il tabù negli scontri diretti. Vorrebbe dire anche infliggere la prima sconfitta in campionato alla formazione allenata da Pierpaolo Bisoli che seppur imbattuta ha però totalizzato 10 punti, tre in meno dei siciliani, frutto di due vittorie e 4 pareggi. Il Palermo di contro ha 13 punti con 4 vittorie (3 in trasferta), un pareggio ed una sconfitta.

Palermo-Sudtirol, dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky a partire dalle 16.15. Entrambi, va ricordato, sono servizi a pagamento.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l’evento in programma. Ascoli-Palermo si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet (iOS o Android) o pc. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

Due soli precedenti nella scorsa stagione, Palermo cerca primo acuto

La sfida tra rosanero e biancorossi è molto giovane: la scorsa stagione i primi due scontri diretti. Il primo è datato esattamente un anno fa: 1 ottobre 2022 e sorrise ai bolzanini che espugnarono il Barbare con un rocambolesco gol di Odogwu. La seconda il 25 febbraio scorso si concluse 1-1 al Druso: a Cissè – in rete al 5′ – rispose Soleri in avvio di ripresa.

Probabile formazione rosanero

Corini ha diversi dubbi: in primis Mateju che ha recuperato, figura tra i convocati ma certamente non è al meglio. Il tecnico valuterà nel finale. Out invece Insigne che si aggiunge a Di Mariano ed al lungo degente Buttaro.

Pigliacelli tra i pali con una difesa a 4 formata da Mateju in forse e potrebbe esserci Graves, quindi, Lucioni e Ceccaroni al centro del pacchetto arretrato e Lund a sinistra.

Centrocampo a tre con Segre, Stulac ed Henderson mentre in avanti Mancuso dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, a destra Di Francesco ed al centro l’uomo più atteso: Matteo Brunori reduce dalla tripletta al Venezia.

E quindi Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (Graves), Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Segre, Stulac, Henderson; Mancuso, Brunori, Di Francesco.

Probabile formazione Sudtirol

Pierpaolo Bisoli dovrebbe proporre il 4-4-2 con Poluzzi in porta, poi Giorgini, Vinetot, Masiello e Davi in difesa. A centrocampo l’uomo da temere: Casiraghi, capocannoniere della B con 6 reti e 2 assist. Poi l’ex di turno: Broh. La mediana viene completata da Tait e Ciervo. In avanti due gatte da pelare di un certo peso: Rover ed Odogwu, il giustiziere dello scorso anno.

Potrebbero esserci ballottaggi tra Ciervo e Rauti, Broh e Lonardi e Davi e Lunetta.

Sudtirol (4-4-2) Pulizzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Casiraghi, Broh, Tait, Ciervo; Rover ed Odogwu.

I convocati di Corini per il Sudtirol

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani col Sudtirol:

Portieri : 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 17 Di Francesco, 27 Soleri, 32 Ceccaroni.

Roberto Insigne non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile.

Palermo-Sudtirol, arbitra Marcenaro

Matteo Marcenaro di Genova arbitra la sfida tra Palermo e Sudtirol. A coadiuvarlo i guardialinee De Meo e Politi. Quarto uomo Perri. Al Var Di Martino, suo assistente (Avar) Doveri.