Serie B, l’ottava giornata, in programma anche Modena-Venezia e Bari-Como

Modena e Venezia per un posto al sole, il Parma sul campo della Cremonese cerca conferme, il Catanzaro a Genova nell’insolito ruolo di favorita sulla Sampdoria con Bari-Como che mette in palio punti pesanti. Ed il Palermo in casa potrebbe approfittarne… Sudtirol permettendo.

L’ottava giornata del campionato di serie B in programma questo fine settimana propone un palinsesto ricco di match interessanti anche per le altre zone della classifica e non soltanto per il vertice. Basti pensare a Feralpisalò-Spezia, o Brescia-Ascoli di questo pomeriggio. Sempre oggi sono previste Pisa-Cosenza e, alle 16.45, Ternana-Reggiana con la posta in palio che ha il sapore dell’ossigeno soprattutto per gli umbri, attardatissimi in graduatoria. Così come il Lecco che, ospite del Cittadella, non vuole cedere il passo.

Modena-Venezia big match del sabato

Oggi, sabato 30 settembre, il big match di giornata si gioca al Braglia dove il Modena riceve il Venezia con calcio di inizio alle 14. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica con 12 punti ma gli emiliani hanno una partita in meno e sono imbattuti in campionato. Tuttavia i Canarini dopo un avvio sfolgorante fatto di tre vittorie consecutive, si sono un po’ seduti pareggiando tre volte di fila (con Feralpisalò e Lecco, concedendo il primo punto stagionale alle due matricole, ma imponendo lo 0-0 al Druso sul campo del Sudtirol.

Il Venezia, dal canto suo, cerca il riscatto dopo essere stato affondato nel turno infrasettimanale in casa da una tripletta di Matteo Brunori del Palermo. Per i lagunari il primo ko stagionale che è valso il secondo posto dopo il sorpasso dei siciliani e del Como.

Brescia e Feralpi ricevono Ascoli e Spezia

Sempre alle 14 vanno in scena Brescia-Ascoli e Feralpisalò-Spezia. Le due formazioni lombarde non vogliono fermarsi. Il Brescia che deve recuperare tre partite ospiterà l’Ascoli. Le Rondinelle hanno un punto in più dei marchigiani in virtù di un ottimo avvio di campionato con due vittorie ed altrettanti pareggi. Gli ospiti hanno battuto la Ternana nel turno precedente raccogliendo punti pesantissimi.

La Feralpisalò ospita lo Spezia con l’entusiasmo a mille dopo la prima – storica – vittoria in serie B in trasferta a Lecco. I Leoni del Garda non vogliono fermarsi mentre lo Spezia ha l’imperativo di trovare la prima vittoria e voltare pagina a questo avvio di campionato a dir poco disastroso culminato col terzultimo posto in classifica.

Pisa-Cosenza per uscire dal centro classifica

Il Pisa torna in casa e riceve il Cosenza. Le due formazioni hanno raccolto finora 8 punti con i toscani che devono recuperare una partita. I silani dopo l’exploit di venerdì scorso sul Palermo non hanno concesso il bis ed hanno subito un ko interno dalla Cremonese.

Per la Ternana è vietato sbagliare con la Reggiana

Al Libero Liberati la Ternana cerca con la forza della disperazione i tre punti ricevendo la matricola Reggiana. Di fronte una squadra che ha raccolto meno di quanto abbia seminato (soprattutto tra le mura amiche) e l’altra che gioca molto bene facendo – anche lei – probabilmente meno punti di quanto meritato.

Domenica il resto del programma

Alle 16.15 di domenica 1 ottobre, quattro partite si svolgono in contemporanea. Bari-Como per i pugliesi può essere il riscatto dopo essere stati superati per la prima volta in campionato grazie ad una prova maiuscola del Parma capolista. I lariani, secondi, sono intenzionati a proseguire il loro cammino verso il vertice. Dopo la pesante sconfitta col Venezia alla prima giornata hanno inanellato cinque risultati positivi di fila.

Due sorprese di questo avvio di campionato – ma per motivi opposti – incrociano il loro cammino: al Ferraris di Genova la deludente Sampdoria non deve sbagliare con i calabresi caricati a mille grazie ad una serie importante di risultati intervallata (neanche a dirlo) dal Parma. Potrebbe essere l’ultima chance per Pirlo dato che la sua panchina sembra scricchiolare.

Il Cittadella riceve il Lecco e vuole tornare a vincere mentre gli ospiti sembrano ancora in rodaggio ed un solo punto raccolto in quattro partite.

Palermo non fermarti

Torna al Barbera il Palermo e dopo la prova di praticità di Venezia (3 punti ottenuti con 4 conclusioni nello specchio della porta) vuole dare una soddisfazione ai tifosi di casa. Entusiasmo di squadra, del suo bomber Matteo Brunori e dell’ambiente potrebbe fare molto.

Il Sudtirol non farà sconti e la scorsa stagione fece lo sgambetto ai rosanero con Odogwu bravo a sfruttare una topica in fase di impostazione da parte del portiere di casa. Anche all’epoca si gioco l’1 ottobre. La formazione di Pierpaolo Bisoli è ancora imbattuta ed ha in Casiraghi un grimaldello importante contro le difese avversarie: per lui 6 gol d 2 assist.

Chiude Cremonese-Parma

Potrebbe essere uno scontro al vertice, certamente è la partita di cartello di questa ottava giornata. Cremonese e Parma si trovano allo Zini alle 18.30 di domenica 1 ottobre con i grigiorossi che hanno raccolto 10 punti e che devono sfatare il tabù di casa. Tra le mura amiche, infatti, la Cremonese non ha ancora vinto ed appena tre punti totalizzati.

Il Parma, di contro, è lanciato dal successo con l’ostico Bari perché ha superato un importante esame di maturità. Un ulteriore risultato positivo darebbe diversi riferimenti ai concorrenti di vertice per andare in massima serie.

Serie B, ottava giornata

Sabato 30 settembre

Brescia – Ascoli alle 14

Feralpisalò – Spezia alle 14

Modena – Venezia alle 14

Pisa – Cosenza alle 14

Ternana – Reggiana alle 16.15

Domenica 1 ottobre

Bari – Como alle 16.15

Cittadella – Lecco alle 16.15

Palermo – Sudtirol alle 16.15

Sampdoria – Catanzaro alle 16.15

Cremonese – Parma alle 18.30

Classifica, Parma in vetta a +4 dalle inseguitrici

Parma 17 punti; Palermo* e Como* 13; Modena*, Venezia e Catanzaro 12; Sudtirol* e Cremonese 10; Cittadella 9; Brescia***, Cosenza, Pisa* e Bari 8; Ascoli e Reggiana 7; Feralpisalò 4; Sampdoria (-2) 3; Spezia* e Ternana 2; Lecco*** 1.

Palermo, Como, Modena, Sudtirol, Pisa e Spezia una partita in meno

Brescia e Lecco 3 partite in meno.

Marcatori, Casiraghi in vetta, poi Benedyczak, Coda e Mendes

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 6 gol; Adrian Benedyczak (Parma), Massimo Coda (Cremonese) e Pedro Manuel Mendes (Ascoli) 5. Matteo Brunori (Palermo), Nicholas Ioannou (como), Raphael Odogwu (Sudtirol) Estanisalu Pedrola (Sampdoria); Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo (Venezia) e Luca Strizzolo (Modena) 3.