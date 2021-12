Cambio in panchina per i rosanero, manca solo l’ufficialità

Manca solo nero su bianco ma l’ufficialità sarebbe questione di pochissimo. Giacomo Filippi non sarebbe più l’allenatore del Palermo al suo posto Silvio Baldini che tornerebbe al Barbera dopo quasi 18 anni.

Fatale, a quanto pare, la sconfitta (ed altrettanto decisiva la modalità con una prestazione a dir poco suicida della squadra) di mercoledì a Latina che ha messo a soqquadro la vigilia di Natale al club rosanero adesso precipitato in quinta posizione nel girone C della serie C giunto alla 20ma giornata.

Da Catania a Latina, “Divorzio” dopo 9 mesi

Dopo un incontro odierno con Mirri ed i vertici della società al Barbera, le strade tra il club di viale del Fante ed il tecnico di Partinico, dovrebbero separarsi. Un “divorzio” al termine di 9 mesi intensi. Un periodo iniziato in modo positivo con la vittoria nel derby col Catania nel marzo scorso grazie ad una prodezza di Santana e chiuso (questa è l’aria che tira) mestamente con un dicembre estremamente negativo. L’ultimo mese del 2021 ha portato in dote solo di 4 punti casalinghi ma culminato tre sconfitte esterne consecutive a Picerno, nel derby col Catania (corsi e ricorsi storici), ed a Latina.

Una squadra che è sembrata preda del nervosismo con 5 espulsioni nelle ultime 5 uscite e complessivamente 10 cartellini rossi in 20 giornate ed incapace di far male in attacco. Nervosismo ingiustificato visto il precedente periodo di grazia che aveva proiettato i rosa al secondo posto in solitaria dietro al battistrada Bari.

La sterilità offensiva nelle ultime tre partite (tra queste anche lo 0-0 in casa col Bari giocato per oltre un tempo in superiorità numerica), l’impossibilità di comprendere dall’esterno un’idea di gioco e gli evidenti risultati altalenanti, anche troppo per una squadra che vuole lottare per i vertici, hanno fatto il resto.

Torna Silvio Baldini

Al suo posto si propone il nome Silvio Baldini, tecnico di esperienza, ex allenatore di Empoli e Carrarese ma anche di Parma, Lecce e Catania, che avrebbe risposto positivamente all’incontro col club siciliano. Vicinissima la sua sigla sull’accordo.

Per lui un ritorno. Il vulcanico tecnico di Massa sedette sulla panchina del Palermo nella prima metà della stagione 2003/2004, quella che portò i rosanero al ritorno in serie A. Venne esonerato il 25 gennaio 2004 quando era in terza posizione al termine della sfida interna persa per 2-0 con la Salernitana ad opera dell’albanese Erjon Bogdani che evidenziò dissapori col presidente Maurizio Zamparini che al suo posto scelse Francesco Guidolin con i risultati che gli appassionati rosanero ben ricordano: promozione in massima serie ed approdo alle competizioni europee nella stagione successiva.

Ma adesso è un’altra storia, un altro capitolo, un’altra situazione. A Baldini il campito di far recuperare fiducia nei propri mezzi ad una squadra che è parsa senza idee, nervosa e senza mordente. Spetterà a lui dare una mentalità veramente vincente, e probabilmente chiedere qualche ritocco in campo per far si che queste aquile possano volare. In alto. Lasciando una classifica che per Palermo è quanto deficitaria quanto dolorosa.