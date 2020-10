Calcio d'inizio previsto per le 18.30

Alle 18.30 è fissato il calcio d’inizio del match di Serie C tra il Palermo e la Turris allo stadio Renzo Barbera. Ma, di ora in ora, la situazione diventa sempre più paradossale.

Infatti, come riportato da StadioNews.it, sarebbero ben 10 i soggetti positivi al coronavirus nel gruppo squadra del Palermo e tra i contagiati ci sarebbe anche l’allenatore Roberto Boscaglia. In totale, quindi, nove giocatori e il tecnico, come confermato anche dal club rosanero.

La gara, tra l’altro, era prevista per le 15.00 ma la società di viale del Fante ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro il rinvio per le 18.30. La partita, però, è a rischio.

Ora, da regolamento il Palermo dovrà scendere in campo se, dopo il secondo giro di tamponi, avrà a disposizione almeno 13 giocatori, di cui un portiere. Ma solo un altro calciatore indisponibile in più costringerebbe al rinvio della partita.

I primi giocatori del Palermo ad essere risultati positivi, emersi nella notte, sono stati tre difensori e un attaccante, di cui due con sintomi. Non si al momento nulla sugli altri sei.

Certo, non solo dal punto di vista sanitario ma anche da quello psicologico la partita tra Palermo e Turris risulta già condizionata. Chi scenderà in campo avrà senza dubbio anche il timore di essere positivo o di beccarsi il virus durante il match. Al di là del protocollo, una scelta saggia sarebbe il rinvio della partita con la comunicazione anzitempo anche per gli spettatori, prima che si presentino ai tornelli dello stadio. Vedremo cosa succederà.