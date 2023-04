Serie B, trauma contusivo per l'esterno offensivo rosanero

Continua la preparazione del Palermo per la trasferta di Como. Il match, valido per la 35ma giornata del campionato di serie B, si giocherà il primo maggio alle 12.30 allo stadio Sinigaglia e vedrà contrapporsi due formazioni vicine in classifica.

Valente differenziato programmato

Nicola Valente ha svolto un lavoro differenziato programmato. L’esterno offensivo rosanero ieri ha subito un trauma contusivo al ginocchio. Non dovrebbero esserci problemi per il suo impiego per la sfida con i lariani.

Lavoro al Renzo Barbera per il Palermo

Questa mattina il Palermo è tornato in campo al Renzo Barbera. La squadra, agli ordini del tecnico Eugenio Corini, ha effettuato un’attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Paterna arbitra al Sinigaglia

Sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo l’arbitro che dirigerà Como-Palermo lunedì prossimo. Paterna sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Cipriani. Quarto uomo Nicolini. Al Var ci sarà Fourneau, all’Avar Longo.

La probabile formazione

Per il match col Como, il tecnico Eugenio Corini dovrebbe continuare ad optare per il 3-5-2 modulare. Pigliacelli, protagonista nel match col Benevento, tra i pali comanda una linea difensiva a tre composta molto probabilmente da Mateju, Nedelcearu e Marconi. A destra Valente – o Masciangelo in caso di forfait del numero 30 – e Sala sulla sinistra saranno gli esterni offensivi. A centrocampo Gomes, Verre ed uno tra Segre, Broh e Damiani nella zona centrale della mediana. Out Saric che starà fermo un paio di settimane. Stulac, fermo dal 26 dicembre scorso, invece sta recuperando e Corini spera di poterlo schierare a Cagliari, tra due turni, alla penultima di campionato.

In avanti oltre a Brunori, a caccia del gol numero 16 in campionato, dovrebbe tornare Soleri. Tutino e Vido sono pronti a subentrare in partita in corso.

Col Como ultimo tram per i play off

Se i play off saranno un obiettivo concreto per il Palermo si vedrà a Como. Questa potrebbe essere l’ultimo tram per avvicinare o agganciare la zona che porta agli spareggi per la serie A. I rosa non vincono dal 17 marzo scorso (5-2 al Modena), poi dopo la pausa hanno raccolto 2 pareggi interni (con Cosenza e Benevento) e due ko lontano dal Barbera, a Parma ed a Venezia. Complessivamente 10 punti nelle ultime 11 partite per i siciliani, 16 invece ne hanno conquistati i lombardi.

Foto: Pasquale Ponente