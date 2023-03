Serie B, arriva l’ufficialità del club rosanero

Nicola Valente ed il Palermo hanno detto sì. Promessa rinnovata. Arriva infatti l’ufficializzazione da parte del club di viale del Fante: il centrocampista offensivo ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024.

La notizia era nell’aria ed è arrivata pochi giorni dopo un altro rinnovo “eccellente”, quello di Ivan Marconi.

Classe 1991, Valente è giunto al Palermo nella stagione 2020-2021 con due campionati di serie C disputati e 12 reti complessive. Questa è la prima stagione in cadetteria. Da inizio campionato ha siglato tre reti risultando essere il secondo miglior marcatore dietro a Brunori (13 gol), assieme proprio a Marconi ed a Salvatore Elia che però è fermo per un lungo infortunio (legamento crociato) dal mese di ottobre. Le sue reti al Bari alla seconda giornata di andata, al Modena alla 11ma ed al Perugia alla ventesima. Tutti gol in trasferta finora per il giocatore di Zevio che ha portato in dote 5 punti.

Palermo verso Cittadella, Marconi in gruppo, per Broh niente lesioni

Arrivano buone notizie per il tecnico rosanero Eugenio Corini. Ivan Marconi, che ha lavorato in gruppo, ha terminato in via precauzionale l’allenamento in anticipo rispetto al resto della squadra.

Jeremie Broh, invece, è stato sottoposto ad un esame radiografico, al Policlinico di Palermo dal professore Pietro Cimino, che ha escluso lesioni ossee. Il centrocampista, che ieri aveva chiuso in anticipo l’allenamento con i compagni, ha lavorato con i fisioterapisti.

Gli allenamenti del pomeriggio

La squadra allenata nel pomeriggio ha effettuato un lavoro di attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva, palle inattive contro e lavori specifici a tema.

Oltre mille tifosi rosanero al Tombolato

Va verso il tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Tombolato di Cittadella. Sono già oltre mille, infatti, gli appassionati di fede rosanero attesi per la sfida della 29ma giornata del campionato cadetto.

Anche nell’impianto veneto che mette a disposizione un settore ospiti da poco più di 1.100 posti è atteso un esodo ti tifosi del Palermo.

È successo la scorsa estate nella magica parentesi dei play off promozione, è capitato nelle trasferte di Reggio Calabria, Modena, Ferrara, Brescia Bolzano (col Sudtirol) e Pisa ed altre.

Massimi arbitra Cittadella-Palermo

Luca Massimi sezione Termoli è stato designato per dirigere la sfida tra Cittadella e Palermo che si gioca sabato 11 marzo alle 14 allo stadio Tombolato. Diramati anche i nomi della squadra arbitrale. I collaboratori di linea sono Saccenti e Cipriani; quarto uomo Maccarini. Al Var Paterna, suo assistente Gariglio.