Serie B, la bandiera rosanero verso la riconferma per un anno

Calciomercato e Cda, il nuovo Palermo che cambia pelle lavora sottotraccia per le sue priorità. L’intesa tra Andrea Accardi, il suo entourage ed il club di viale del Fante sembra fatta. Il difensore dovrebbe rimanere in rosanero anche per la prossima stagione. Manca l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve. Anche perché il 10 luglio, data dell’inizio della preparazione pre-campionato, è sempre più vicino,

Sarebbe una delle riconferme del nuovo Palermo targato City Football Group. Accardi, classe ’95, è uno dei giocatori più rappresentativi della formazione rosanero della rinascita. Dalla B – della vecchia proprietà – alla ripartenza in serie D ed al ritorno in serie B con l’era Mirri.

Amatissimo dal pubblico, il 26enne palermitano dovrebbe firmare per un anno, fino a giugno 2023. Voci di corridoio nei giorni scorsi parlavano di un biennale. Ad ogni modo, con la sua riconferma, la lista Over 23 – limitata per regolamento a 18 giocatori – non sarebbe intaccata. Avendo disputato 4 stagioni nel club rosanero, infatti, Accardi ha lo status di “bandiera”.

Spunta il nuovo Cda, non ci sarebbe Gardini

Il toto Cda del Palermo sarebbe alle battute finali. Il nuovo consiglio di amministrazione del club rosanero non è ancora ufficializzato ma è già noto che ci sono state le rivoluzioni. Cambiamenti dettati dall’ingresso del City Group che ha acquistato l’80% delle quote. E non mancano le sorprese.

Mancherebbe Giovanni Gardini. L’uomo che ha recitato un ruolo da protagonista nella trattativa che ha portato il club rosanero nella famiglia della holding che fa a capo allo sceicco Mansour, non figurerebbe nei quadri societari. Dato quasi per certo dalle voci di corridoio come amministratore delegato, non sarebbe nel cda.

Il nuovo board societario sarebbe – manca l’ufficialità del club rosanero – così composto.

Dario Mirri, presidente; Brian Marwood (presente a Palermo nella serata della sfida di ritorno del primo turno dei play off nazionali con la Triestina) managing director of global football del City Football Group; Simon Richard Cliff (consigliere generale del City Football Group).

Figurerebbero anche Diego Gigliani Uriarte (managing director of emerging Clubs del City Football Group) ed Alberto Galassi (consigliere d’amministrazione del City Football Group).

Potrebbero essere anche nomine temporanee. Manca però l’ufficializzazione.

La ripartizione delle quote del Palermo dopo l’ingresso al City Group

Nondimeno sarebbe stata resa nota anche la ripartizione delle quote societarie del Palermo dopo il suo ingresso nel City Group.

Si parla di 395 azioni del valore di 27.174,46 euro ciascuna. Di questo 78 azioni di categoria A, ovvero il 19.75% delle quote del club, sono detenute da Hera Hora. Una azione di categoria B, lo 0.25% delle quote (col 10% di diritto di voto), all’associazione Amici Rosanero. Le altre 316 azioni di categoria C, l’80% delle quote, sono del City Group.

Mirri viene anche indicato come consigliere per le azioni di categoria A. La figura del consigliere rimane in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2025.

Intesa Empoli-Palermo per Damiani, manche nero su bianco

Dato per partente subito dopo il campionato, Samuele Damiani non era stato riscattato lo scorso 17 giugno. Erano del dopo promozione e la società lavorava sottotraccia per il closing col City Group ufficializzato 48 ore fa. Fatto il “matrimonio”, il Palermo adesso è concentrato sul calciomercato.

E Damiani, graditissimo al tecnico Silvio Baldini, è vicinissimo al ritorno in rosanero. Il centrocampista nativo di Poggibonsi è stato protagonista con la Carrarese con la quale proprio Baldini sfiorò la promozione in serie B nel 2019-20.

Arrivato a Palermo nella sezione autunnale del calciomercato, il giocatore è stato a lungo oggetto misterioso della squadra. Baldini lo ha aspettato ed è stato ripagato nella parte finale della stagione. Damiani è stato protagonista nei play off con prestazioni importanti ricche di qualità mista a quantità. In cadetteria le sue caratteristiche potrebbero essere fondamentali per il gioco dei rosanero.

Empoli e Palermo hanno sempre avuto un’intesa per la trattativa e Damiani voleva ritornare in città. Adesso, con l’arrivo della holding che fa a capo allo sceicco Mansour, l’accelerata. Alla quale manca solo nero su bianco.

Il club rosanero dovrebbe quindi rivelare il cartellino di Damiani a titolo definitivo. Per lui ci sarebbe un contratto quadriennale che lo legherebbe al club di viale del Fante.

Rinnovo Marconi vicino

Un’altra pedina dello scacchiere tattico di Silvio Baldini vicino alla permanenza al Palermo è Ivan Marconi. Il difensore centrale – protagonista del salvataggio in rovesciata sulla linea di porta nella finale di andata dei play off a Padova che ha fatto il giro del web e scomodato paragoni illustri come la rovesciata di Parola che campeggia nella copertina delle figurine Panini – avrebbe raggiunto l’accordo per il rinnovo con la società rosanero. Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno. Per l’esperto difensore ex Monza, ci sarebbe un accordo annuale con tanto di opzione per un ulteriore rinnovo in caso di promozione in serie A.

Nella stagione chiusa tre settimane fa, Marconi ha disputato 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e play off. L’arrivo di Baldini ha permesso al difensore una crescita importante e con Lancini si è ben uniformato formando una coppia centrale che nelle ultime quattro partite della stagione, ovvero nelle semifinali e nelle finali dei play off, non ha concesso neppure un gol.

Valente vicino al sì col Palermo

Anche Nicola Valente è vicino alla conferma. L’esterno – classe 1991 – dovrebbe vestire la maglia rosanero anche per la stagione 2022-23. Per lui sarebbe pronto un contratto di un anno dopo che il suo accordo era scaduto lo scorso 30 giugno. Per Valente sarebbe la terza annata al Barbera. Nella parentesi siciliana ha disputato 76 presenze segnando 14 gol. Anche lui è un fedelissimo di Baldini con il quale, al pari di Damiani, sfiorò la promozione in B con la Carrarese.

Rosanero sempre in attesa per Brunori

Rimane l’attesa per la trattativa clou di questo inizio di calciomercato per il Palermo. Quella che dovrebbe portare a titolo definitivo Matteo Brunori in rosanero. Le due parti, il club di viale del Fante e la Juventus che detiene il cartellino del bomber, sarebbero vicine all’intesa. Ma manca ancora nero su bianco.

L’avvento del City Group dovrebbe essere decisivo per la finalizzazione di questa trattativa. Un closing che potrebbe portate ad un altro closing, dunque. I tifosi attendono con ansia il bomber che con i suoi 29 gol ha trascinato i rosa in serie B. Mancherebbe ancora l’intesa sulla cifra ma la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere in Sicilia dove è maturato parecchio. Il pressing rosanero dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Possibile permanenza per Broh

Rientrato dal prestito al Sudtirol, Jeremie Broh potrebbe rientrare nei piani del Palermo. Il 10 luglio, giorno dell’avvio degli allenamenti al Tenente Onorato, il centrocampista dovrebbe essere presente. Il 25enne ha vinto il campionato con la squadra altoatesina che però non lo ha riscattato dopo 36 presenze. Broh potrebbe essere utile grazie alle sue caratteristiche a centrocampo: dinamismo e buoni piedi con propensione all’inserimento offensivo.

Accardi è vicino all’accordo. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare in settimana e per lui ci sarebbe un biennale. Lancini dovrebbe rinnovare. Nessuna notizia sul rinnovo di Odjer, Pelagotti e Floriano che a questo punto sembrano realmente in uscita. Più lontano di tutti sembra il portiere Alberto Pelagotti.

Idee Nicolussi e Donnarumma

Poche tracce, ancora, per volti nuovi. Hans Nicolussi Caviglia piace ma non c’è ancora una trattativa, mentre il portiere Antonio Donnarumma, in uscita dal Padova e svincolato, potrebbe essere più di un’idea. E tale pista potrebbe avere la meglio sull’ipotesi Alessandro Plizzari, portiere di scuola Milan che ha disputato l’ultima stagione a Lecce (per lui però solo tre presenze) già nell’orbita della Nazionale Under 21. Ai rosa serve un estremo difensore da affiancare a Massolo. Resterà da comprendere quali siano le idee del club: l’esperienza di Donnarumma o la prospettiva Plizzari.

Rimangono le suggestioni Vazquez e Jajalo

Il calciomercato è da sempre tema di suggestioni. Il periodo in cui i condizionali, i “se” ed i “forse”, trionfano, è terreno fertile per le suggestioni, dei rumors. Da qualche giorno è avanzata l’ipotesi del ritorno di Franco Vazquez, la scorsa stagione al Parma. Vazquez è stato protagonista in rosanero vincendo il campionato di serie B nel 2013-14 e nella stagione successiva ha disputato un ottimo campionato di serie A.

Da qualche giorno, invece, si vocifera il nome di Mato Jajalo, centrocampista in uscita dall’Udinese. Jajalo sarebbe una bandiera avendo disputato quattro stagioni in rosanero. Il suo arrivo non andrebbe ad appesantire la lista degli Over 23 che per regolamento non deve superare i 18 giocatori.

Ritiro del Palermo a porte chiuse

Mancano pochi giorni all’inizio del ritiro precampionato del Palermo che, come è noto, si svolgerà fino al 30 luglio al Tenente Onorato di Boccadifalco, in città. Il club rosanero ha comunicato che gli allenamenti saranno a porte chiuse. Il campo ricade in una zona militare.

Durante la preparazione che si chiuderà alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia con la Reggiana nel turno preliminare previsto per il 31 luglio al Barbera dovrebbero esserci delle amichevoli. Lo stesso presidente Mirri non lo ha escluso ed anzi, potrebbero esserci anche dei test con squadre appartenenti al City Group. Possibili, dunque, amichevoli in “famiglia”. Da stabilire con chi e dove. A questo punto gli appassionati potrebbero abbracciare i propri beniamini in amichevoli di lusso.

Calendario di serie B, il prossimo 15 luglio la presentazione

La Lega di serie B ha ufficializzato la data della presentazione del calendario per la prossima stagione. Appuntamento per venerdì 15 luglio all’Arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria. Per quella data, quindi, saranno svelate le 38 giornate della 91esima edizione di quello che è stato ribattezzato da anni il “Campionato degli italiani”.

La stagione sportiva abbraccerà 14 regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di regione rappresentati.

Campagna abbonamenti

Manca ancora una data ufficiale di inizio della campagna abbonamenti. Sarebbe dovuta partire tra ieri ed oggi. Non dovrebbe tardare molto l’avvio.

Dovrebbe essere confermata l’indicazione dei giorni scorsi che il presidente Mirri aveva dato, ovvero il diritto di prelazione per i 10.446 abbonati della stagione 2019-20, quella della ripartenza dalla serie D.

Un premio fedeltà che spetta loro e che non si è potuto concretizzare a causa delle limitazioni dovute al contenimento del Covid19. Si aspettano, però, i dettagli della campagna abbonamenti.