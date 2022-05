Serie C, play off, in vendita anche i biglietti a visibilità ridotta

Febbre alta, altissima per il Palermo: nuovo pienone al Renzo Barbera. Dopo le 31.081 presenze con la Triestina, la partita con la Virtus Entella in programma domani, sabato 21 maggio alle 21 all’impianto di viale del Fante, e valida per il ritorno dei quarti di finale dei play off per la serie B, vedrà l’arrivo in massa di tifosi rosanero.

Messi in vendita 1.000 biglietti a visibilità ridotta

Sono stati venduti più oltre 30.200 biglietti ai quali si devono aggiungere anche i mille a visibilità ridotta che la società rosanero ha messo a disposizione ieri sera. I posti sono in curva nord, curva sud e tribuna coperta. Il record di presenze stagionali, per il Palermo e per l’intera categoria, potrebbe essere ulteriormente ritoccato.

Il prezzo dei tagliandi è lo stesso dei posti normali per lo stesso settore. Le tariffe sono gestite dall’organizzatore dell’evento, LegaPro. I prezzi vanno dai 5 ai 30 euro.

Altri piccoli lotti residui potrebbero essere messi in vendita nella giornata di sabato. Ma questo non è sicuro (dipende dall’eventuale invenduto di posti attualmente non in vendita libera).

Oltre 30.000 spettatori per due partite di fila

Un dato statistico interessante, sempre sulle presenze al Renzo Barbera, si è concretizzato nelle scorse ore. Sarà la seconda volta consecutiva che ci saranno oltre 30.000 tifosi allo stadio. Un numero così alto di tifosi non si vedeva dalla stagione 2009/10 quando il Palermo sfiorò la qualificazione alla Champions League chiudendo al quinto posto.

Il Barbera superò quota 30.000 in quattro occasioni: all’esordio col Napoli (30.936 presenze), con la Juventus (31.606), con l’Inter 35.753) e con la Sampdoria, nel match “spareggio” che vide i liguri pareggiare e mantenere il posto per i preliminari della competizione continentale più prestigiosa, con 35.872 spettatori. La media spettatori fu quasi di 25.000.

L’ironia della Virtus Entella

Su Facebook arriva la risposta divertita ed ironica della Virtus Entella a questo bagno di folla. Il club ligure, infatti, fa notare come Chiavari, la città del club, conti 27.429 abitanti e che neppure con un esodo di massa riuscirebbe a riempire lo stadio del capoluogo siciliano che ha una capienza di 36.365 posti.

Si legge: “Siamo piccoli, ma lotteremo sino alla fine” e poi “Lo sapevate che se tutti gli abitanti di Chiavari entrassero allo stadio Renzo Barbera ci sarebbero ancora 9000 posti liberi”.

Domani sera la sfida, si parte dal 2-1 per il Palermo

Il match di sabato sera (inizio alle 21, arbitro Cascone di Nocera Inferiore, diretta streaming su Eleven Sports e RaiPlay) vede il Palermo partire dal vantaggio non indifferente di 2-1 maturato all’andata. Martedì al Comunale di Chiavari, gli uomini di Baldini, si imposero con due reti lampo ad inizio ripresa di Luperini e di Brunori.

Palermo testa di serie

I rosa sono testa di serie per aver chiuso la stagione regolare al terzo posto. Avranno anche la facoltà di perdere di misura: a parità di gol passerebbe la squadra con la migliore classifica dopo la regular season.

La vincente di questa sfida affronterà in semifinale la squadra che uscirà dal doppio confronto tra Feralpisalò e Reggiana. All’andata i lombardi si imposero in casa 1-0.

Rotary Distretto Sicilia-Malta dona defibrillatore al Palermo

Il Rotary Distretto Sicilia-Malta nell’ambito del progetto di prevenzione cardiovascolare “Questioni di Cuore” ha donato al Palermo un defibrillatore per l’impegno del club con i giovani atleti. Il progetto prevede visite cardiologiche per indigenti e prevenzione nei giovani. Per questo è stato deciso di acquistare dei defibrillatori ed uno è stato appunto destinato al Palermo che permette a tanti giovani di allenarsi in sicurezza.