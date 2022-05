Serie C, play off, traguardo raggiunto in meno di 24 ore

Oltre 30.200 biglietti venduti in meno di 24 ore. I tifosi rosanero hanno risposto in massa per la sfida di ritorno dei quarti di finale dei play off tra Palermo e Virtus Entella che si giocherà sabato 21 maggio alle 21 (diretta streaming su Eleven Sports e RaiPlay) al Renzo Barbera di viale del Fante.

Tagliandi introvabili in meno di 24 ore

Sono bastate 24 ore di vendita al pubblico ed i biglietti sono diventati praticamente introvabili. Se, infatti, giorno 17 maggio si erano aperte le prevendite ed in 3200 abbonati hanno esercitato il diritto di prelazione, già ieri, giorno in cui è iniziata la vendita al pubblico, alle 21 il dato parlava di 26mila tagliandi staccati (inclusi gli abbonati). Sempre ieri si sono registrate code “fisiche” ai botteghini dello stadio nonché virtuali per l’acquisto dei tagliandi online.

Nella mattinata odierna si è superata la quota di 30.200 e, ad ora, sul sito VivaTicket non vengono indicati posti disponibili salvo che nel settore ospiti.

Febbre rosanero

Si mantiene alta, quindi, la febbre rosanero e dopo i 32.000 di Palermo-Triestina, il dato verrà bissato quasi certamente anche per sabato sera. Manca solo l’ufficialità e dovrebbe essere solo questione di tempo.

Da una Virtus all’latra, Palermo a caccia del 14° risultato utile consecutivo

Dal punto di vista tecnico, il Palermo va a caccia non solo della final four ma anche del 14° risultato utile consecutivo. I rosa non perdono dallo scorso 26 febbraio, quando sul sintetico della Virtus Francavilla, persero 2-1. Da allora i rosa hanno centrato 13 risultati utili di fila. Una serie formata da 9 vittorie e 4 pareggi.

Un dato importante in questa parte di stagione arriva dalla casella relativa ai successi esterni. Il Palermo dopo il successo per 2-1 (Luperini-Brunori) di Chiavari di martedì ha inanellato la quarta vittoria consecutiva lontana dal Barbera dopo quelle in ordine cronologico ottenute a Monopoli, Bari e Trieste. Risultati che hanno portato la squadra di Baldini prima al terzo posto nella stagione regolare e ad un cammino interessante, finora, nell’appendice dei play off.

Palermo testa di serie

Il Palermo, come miglior terza classifica dei tre gironi di serie C, è testa di serie. Un vantaggio pratico che si concretizza con la possibilità di passare il turno in caso di parità nell’arco di 180 minuti e di giocare il ritorno in casa.

E sarà così fino all’eventuale finale dei play off. I rosanero, infatti, sono stati inseriti nella parte bassa del tabellone ed anche nelle eventuali semifinali e finali, giocheranno le loro partite di ritorno al Barbera.

In caso di passaggio del turno alla final four, l’Undici di Baldini si troverà di fronte la vincente tra Feralpisalò e Reggiana.

Squalificato Dall’Oglio, ritorna De Rose

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Jacopo Dall’Oglio che nel match di andata con la Virtus Entella, diffidato, è stato ammonito. Ritorna, però, il capitano Francesco De Rose che ha scontato il suo turno di squalifica. Nella Virtus Entella, ancora out per squalifica Schenetti, al suo secondo turno di stop.

Palermo-Virtus Entella, arbitra Cascone

Designata dalla Lega Pro la squadra arbitrale che dirigerà il ritorno tra i rosanero ed i biancocelesti liguri. Fischietto affidato a Mario Cascone di Nocera Inferiore. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Amir Salama di Ostia Lido e Marco Ceolin di Treviso. Quarto uomo ufficiale Enrico Maggio di Lodi.