Serie C, verso nuovo sold-out al Barbera per la sfida di sabato sera

Si profila un nuovo tutto esaurito allo stadio Renzo Barbera dopo quello già registrato con la Triestina. E questa volta per la partita di ritorno dei quarti di finale dei play off promozione di serie C tra Palermo e Virtus Entella che si giocherà sabato sera alle 21 nell’impianto di viale del Fante. Complice l’entusiasmo dei supporter dopo il colpo esterno degli uomini di Baldini che ieri hanno espugnato il Comunale di Chiavari per 2-1 (Luperini e Brunori), oggi, nel primo giorno di vendita libera dei biglietti sono stati venduti già oltre 26.000 tagliandi.

La cifra tiene conto dei 3.200 tifosi abbonati che hanno esercitato il diritto di prelazione nella giornata di ieri. Il dato alle 18 era già indicativo e più che confortante: raggiunta quota 18.000 tagliandi.

Palermo-Virtus Entella, alcuni settori già esauriti

Pochissimi posti disponibili in Gradinata (Tribuna Monte Pellegrino) quasi tutta esaurita. Negli altri settori dello stadio, cominciano a scarseggiare le curve ed i posti in tribuna. I prezzi dei tagliandi, la trattativa col City Group nonché il cammino dei rosanero in questa ultima parte di stagione hanno infiammato i cuori dei tifosi. Supporter che già ieri nella partita di andata hanno invaso il piccolo Comunale di Chiavari occupandone 1.111 posti dei poco meno dei 6.000 della capienza.

Code virtuali per acquistare il biglietto online

Un altro dato che testimonia l’attesa per la partita tra Palermo e Virtus Entella è l’attesa virtuale. Ci sono, infatti, anche, code online sul sito preposto per la vendita dei tagliandi.

File ai botteghini del Barbera

Se ci sono quelle virtuali, non possono mancare anche quelle fisiche. Chi ha deciso di acquistare il biglietto di presenza ai botteghini dello stadio ha naturalmente incontrato folla che ricorda quelle dei bei tempi della serie A.

Palermo-Virtus Entella, i prezzi dei biglietti

Ecco inoltre i prezzi dei biglietti settore, per settore. I prezzi vanno dai 5 ai 30 euro come suggerito dalla Lega Pro.

Curva nord (superiore e inferiore) 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore) 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore) 14 euro

In Tribuna Centrale (superiore) 20 euro

Tribuna Centrale (inferiore) 30 euro.

Settore ospiti: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud negli anelli superiore e inferiore, saranno disponibili alla vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara al costo di 5 euro solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket ed i punti vendita fisici in tutto il territorio nazionale.