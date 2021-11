In A2, Palermo riceve Mascalucia e cerca il poker di vittorie

I siracusani cercano di sbloccarsi in trasferta

Contro una diretta concorrente per la salvezza, rientrano Fredj ed Argentino

Il tecnico Peppe Vinci “Abbiamo voglia di vincere. Ultimo posto immeritato”

In A2, Palermo riceve il Mascalucia, big match tra Haenna e Fondi

Delicata trasferta a Cassano Magnago per l’Albatro Teamnetwork. La sfida della decima giornata del campionato di serie A1 maschile di pallamano si giocherà sabato 27 novembre alle 18.30 e metterà in palio due punti pesanti in chiave salvezza. L’incontro del PalaTacca sarà arbitrato da Ciro e Luciano Cardone.

I siracusani, alla seconda partita fuori casa consecutiva, per l’occasione si presenteranno al completo. Rientrano, dopo la sosta ai box della scorsa settimana, Hamza Fredj e Nicolò Argentino.

L’imperativo è vincere

L’imperativo per l’Albatro è la vittoria. I siracusani sono ultimi con due punti in classifica ed in trasferta, finora, sono sempre stati sconfitti. L’unica affermazione stagionale risale al 23 ottobre, alla sesta, con l’Eppan.

I lombardi, dal canto loro, hanno totalizzato complessivamente sei punti grazie a tre vittorie ma sono in serie negativa da due turni avendo perso con l’Eppan e precedentemente col Bressanone. Non vincono dal 30 ottobre, ovvero dal colpo esterno al Rubiera. Miglior realizzatore il terzino montenegrino Nikocevic con 38 reti.

Vinci “Ultimo posto immeritato”

“Abbiamo la voglia di andare a vincere a Cassano – commenta coach Peppe Vinci – Questa squadra non merita la posizione in classifica. Il gioco espresso, il grande sacrificio dei ragazzi, dicono decisamente altro. Sono sicuro che nel corso del campionato riusciremo a risalire la china. Al completo la nostra squadra può giocare contro chiunque”.

Al rientro, come detto, Nicolò Argentino che aumenta così il potenziale a sinistra dei bluarancio. “La squadra sta lavorando tanto e siamo sempre più determinati – commenta l’ala siracusana – Nonostante gli infortuni non ci facciamo condizionare troppo. Sappiamo che il nostro potenziale ci consente di andare a Cassano per fare la nostra partita e avere come obiettivo la vittoria. I conti si faranno solo alla fine, a noi il compito di giocarci ogni partita al massimo facendo il nostro dovere”.

In Serie A2, Palermo riceve Mascalucia

Si gioca la sesta giornata del girone C del campionato di serie A2 maschile. Il Palermo Pallamano è a caccia del quarto successo consecutivo. Domani alle 16 al PalaCus di via Altofonte riceverà la Darwin Tecnologies Mascalucia. Match alla portata per il sette di Aragona che con altri due punti si avvicinerebbe alle zone ancora più nobili della classifica.

Big match per l’Haenna che ospiterà il Fondi. I siciliani a quota 6 ma con una partita in meno, laziali in testa a punteggio pieno. Si profila una partita di alto livello. Ragusa alle 19 ospiterà l’Atellana.

Chiude il quadro del sesto turno di andata l’altro derby siciliano tra Aetna Mascalucia e Girgenti che si disputerà domenica alle 17 e che vedrà di fronte le due squadre che occupano gli ultimi due posti in classifica con i padroni di casa fermi al palo e gli agrigentini fermi a quota 1.