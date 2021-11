Nuoto Catania riceve l'ostico Savona

Big match per il Telimar ospite della Pro Recco campione d’Europa

Ortigia riceve la Roma fanalino di coda con la massima concentrazione

Impegno ostico per la Nuoto Catania che ospita la Rari Nantes Savona

Tre atleti dell’Ortigia e due del Telimar convocati nel Settebello di Campagna

Sfida stellare a Recco per il Telimar Palermo; Ortigia e Nuoto Catania in casa rispettivamente con Roma e Rari Nantes Savona. La nona giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto offre questo interessante menu con le tre siciliane a caccia di conferme e di punti.

Cinque siciliani convocazioni in Nazionale

Ed arrivano buone notizie per Ortigia e Telimar. Il commissario tecnico della Nazionale Sandro Campagna ha diramato le convocazioni in vista dell’allenamento in comune con la Croazia del 5-8 dicembre che si terrà a Zagabria.

Per l’Ortigia, sono stati chiamati Francesco Lorenzo Cassia e Filippo Ferrero. Per il Telimar confermati il portiere Gianmarco Nicosia e il centroboa Luca Marziali.

Il Telimar in casa dei campioni d’Europa

Dopo la prova di forza casalinga del turno infrasettimanale contro la Rari Nantes Salerno, il Telimar Palermo vola in Liguria per sfidare i campioni d’Europa della Pro Recco. Il match di Punta Sant’Anna chiuderà la nona giornata. Fischio d’inizio domani, sabato 27 novembre, alle19 agli ordini degli arbitri Bruno Navarra e Arnaldo Petronilli.

Il Club dell’Addaura, con la vittoria di mercoledì, arrivata al termine di un match dominato e chiuso in tre tempi contro una compagine che alla vigilia si trovava appena un punto sotto ai palermitani, resta stabile al quinto posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Trieste.

Gli uomini di Marco Baldineti dovranno tenere alta la concentrazione in un periodo delicato come questo. Dopo la prova con il Recco, la settimana successiva ci sarà il derby con i cugini dell’Ortigia. Un assaggio della doppia semifinale di Len Euro Cup in programma ad inizio anno nuovo.

Di fronte una corazzata

Un passo alla volta per il TeLiMar, che domani si troverà di fronte ad una corazzata, con gli uomini guidati quest’anno da Sandro Sukno che viaggiano in solitaria in testa alla classifica del campionato di A1, così come nel Girone B della Len Champions League. E che, proprio in Europa, hanno l’appuntamento mercoledì 1 dicembre contro lo Spandau Berlino:

Baldineti “Match difficilissimo”

“Sarà una sfida difficilissima – dice Baldineti –. Andiamo a giocare a casa loro, all’aperto. E loro non hanno nessuna debolezza. Da parte nostra, andremo lì per fare la nostra partita, cercando di tenere i giochi aperti fino all’ultimo, come abbiamo fatto a Brescia» e come il Circolo del Presidente Giliberti ha fatto anche in occasione della semifinale di Coppa Italia disputata in casa lo scorso maggio, che ha poi portato i palermitani a giocarsi il terzo posto del torneo con l’Ortigia, ottenendo la sua prima medaglia assoluta in 33 anni di storia”.

Le formazioni

Pro Recco: 1. Del Lungo, 2. Di Fulvio, 3. Zalanki, 4. Figlioli, 5. Younger, 6. Bertoli, 7. Presciutti, 8. Echenique, 9. Cannella, 10. Velotto, 11. Loncar, 12. Hallock, 13. Negri – Allenatore: Sandro Sukno.

Telimar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero – Allenatore: Marco Baldineti.

Arbitri: Bruno Navarra e Arnaldo Petronilli, entrambi di Roma – Delegato: Emanuele Costa

Ortigia riceve la Roma Nuoto

L’Ortigia è rientrata ieri mattina da Genova e si è messa subito al lavoro in vista del prossimo impegno, previsto già per domani pomeriggio, alle 15, alla piscina “Paolo Caldarella”. Avversaria dei biancoverdi, secondi in classifica, sarà la Roma Nuoto di Tafuro, ultima in classifica a quota 1 punto, insieme alla Lazio.

Un impegno che, sulla carta, riserva all’Ortigia tutti i favori del pronostico, ma che in realtà nasconde numerose insidie. La Roma è una squadra rinnovata, ricca di giovani che stanno facendo esperienza, e capace, malgrado la classifica deficitaria, di buone prestazioni, soprattutto in trasferta, dove ha guadagnato il suo unico punto (ad Anzio) e dato filo da torcere a Trieste, Palermo e Salerno.

L’Ortigia, dal canto suo, viene da un periodo fitto di impegni, tra Euro Cup e campionato, e nelle ultime due gare ha dovuto sopperire anche all’assenza di due elementi fondamentali come il centroboa e capitano Napolitano e l’esperto attaccante Mirarchi.

Gli uomini di Piccardo devono smaltire un po’ di stanchezza, anche se con il Quinto, nonostante le assenze, si è vista una squadra attenta, tonica e molto veloce. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ortigia.

Piccardo non sottovaluta l’avversario

Il tecnico Stefano Piccardo analizza i punti di forza degli avversari e sottolinea la difficoltà del match, che conclude un lungo periodo di impegni ravvicinati per la sua squadra: “La Roma è una squadra giovane, con caratteristiche simili alle nostre. Nuotano molto, hanno tanta profondità, hanno un buonissimo centro e un ottimo portiere e tanti giovani legati al mondo Under 20. Penso che la cosa più difficile sarà quella di riuscire a mantenerli abbastanza alti, giocando un buon pressing, e poi avere dei rientri efficaci nelle zone di competenza, dove il centroboa si aprirà”.

E continua: “Il primo pensiero però è per noi stessi, perché siamo tornati ieri in tarda mattinata, siamo stanchi, oggi abbiamo un’altra giornata di lavoro e allenamenti, pertanto dobbiamo pensare innanzitutto a noi e dopo all’avversario. Che sicuramente è da non sottovalutare. Anzi, sono convinto che quella di domani, del trittico di partite giocate in questi ultimi sette giorni, sarà la più complicata”.

Nuoto Catania con l’ostico Savona

Dopo due giorni dalla seconda sconfitta consecutiva (prima contro l’Anzio in casa e poi mercoledì in trasferta contro Metanopoli) la Nuoto Catania domani alle 14 riceverà alla Scuderi la Rari Nantes Savona.

Avversario ostico, in un momento delicato per i rossazzurri che dopo il buon avvio di campionato e le buone prestazioni stanno attraversando un momento complicato come si evince dagli ultimi risultati.

Dato “Avversario non ha bisogno di presentazione”

“Domani un altro impegno molto difficile, contro un avversario che non ha bisogno di presentazione – ha dichiarato il tecnico dell’Adr Nuoto Catania Giuseppe Dato – cercheremo di ritrovare consapevolezza e mentalità per metterci alle spalle un periodo deludente per prestazioni e risultati”.

Privitera “Momento non facile”

Il bomber Alessio Privitera, al secondo posto nella classifica marcatori con 20 reti, analizza la sfida: “Stiamo attraversando un momento sicuramente non facile dopo un buon inizio di campionato – ha affermato l’attaccante rossazzurro – sapevamo che in serie A1, per una squadra neo promossa, le cose non vanno sempre come si spera. Una cosa è certa, non c’è il tempo per piangersi addosso, data la vicinanza tra una partita e l’altra! Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi in modo da poterci lavorare in allenamento.

Sappiamo che la partita di domani sarà più complicata perché affronteremo una squadra forte, ben organizzata e con individualità importanti, ma cercheremo di dare qualcosa in più per colmare il gap che c’è sulla carta e ritrovare il bel gioco che è mancato un po’ nelle ultime uscite”.