Iniziato il raduno pre-campionato agli ordini di Waldo Kantor

La Sistemia Saturnia Aci Castello si è radunata agli ordini del tecnico argentino Waldo Kantor

Il presidente Luigi Pulvirenti: “Siamo tra le 4-5 squadre del nostro girone che lotteranno per la promozione”

Kantor ritrova la “sua” Catania: “Ci sono tutte le condizioni per vivere una stagione importante”

Vacanze finite per la Sistemia Saturnia Aci Castello che comincia la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A3 di pallavolo maschile. Il secondo consecutivo nella terza serie nazionale.

La società guidata dal presidente Luigi Pulvirenti ha dato il benvenuto alla squadra allenata dall’esperto tecnico Waldo Kantor che torna nella “sua” Catania che lo ha visto sul parquet in diverse stagioni (85/86 ed ininterrottamente dall’87 al ’90) nel ruolo di palleggiatore.

Ambizioni promozione per Pulvirenti

Il club etneo ha ambizioni di promozione. “La parola passa al campo – spiega il massimo dirigente castellese – siamo certamente tra le 4-5 squadre del nostro girone che si giocheranno la promozione. Questa stagione ci deve portare ad alzare l’asticella e a collocarla idealmente a uno step superiore rispetto al nostro primo anno di Serie A3. La rosa è stata approntata per fare bene, ma non basterà essere forti tecnicamente, occorrerà essere gruppo per arrivare in alto”.

Il tecnico Waldo Kantor “Tutte le condizioni per una stagione importante”

La novità per la stagione 2021/22 sulla panchina è Waldo Kantor, tecnico argentino che da giocatore – nel ruolo di palleggiatore – conquistò anche un bronzo olimpico a Seoul 1988. Sulla sua esperienza si basa buona parte delle ambizioni della squadra. Il coach è stato ufficializzato pochi giorni fa.

E Kantor ha esaltato il lavoro svolto dalla società per approntare la rosa competitiva. “Sono finalmente ritornato a Catania – ha sottolineato – ci sono tutte le condizioni per vivere una stagione importante. Ma sin dal primo allenamento dovremo essere uniti per un solo obiettivo. Le caratteristiche della mia squadra dovranno evidenziare una mentalità positiva e forte, esprimere un’intensità di gioco importante sul piano tecnico, capace di coinvolgere il pubblico di Aci Castello e di Catania che avrà la fortuna di seguirci”-

Test fisici

Il “primo giorno di scuola” agli ordini del professor Kantor è stato riservato alle visite mediche, ai test fisici, all’espletamento dei protocolli di sicurezza anti-covid, terminati i quali la squadra ha cominciato la preparazione fisica e il lavoro tecnico.

Da domani i ritmi s’intensificheranno. Al raduno ha partecipato anche il presidente della Fipav Catania, Maurizio Ragusa.

Il girone della Sistemia Saturnia Aci Castello

La Sistemia Saturnia Aci Castello è stata inserita – come nella scorsa stagione – nel girone Blu, centro-sud Italia e Isole. Assieme agli etnei saranno presenti: Ismea Aversa, Leo Shoes Casarano, Olimpia SBV Galatina, Aurispa Libellula Lecce, PowerGroup Marcianise, Tya Pallavolo Marigliano, Shedirpharma Massa Lubrense, Avimecc Modica, Gis Ottaviano, Pallavolo Franco Tigano Palmi, Opus Sabaudia e Maury’s Com Cavi Tuscania.