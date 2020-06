L'idea del senatore bolognese

«Le partite in chiaro nelle case di riposo, sull’onda di quanto già si sta facendo in Spagna, per regalare un piccolo sorriso e qualche ora di compagnia a tantissimi anziani duramente provati da questi tre mesi di solitudine, dolore e sacrifici».

Così Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera dei Deputati e oggi senatore, sulle colonne di Quotidiano Nazionale.

Il politico bolognese ha poi spiegato: «Questa proposta dà un senso al concetto di solidarietà e sottolinea che bisogna essere solidali soprattutto con quelle frange della popolazione più esposte alle conseguenze del coronavirus in Italia ed in particolare con chi vive nelle case di riposo purtroppo in questa fase senza neppure il conforto e la compagnia dei propri cari che non possono andare a visitarli. Ci sono aspetti tecnici e giuridici che sicuramente sono da studiare e approfondire. E lo farò in prima persona. Un tavolo di concertazione tra Figc, Sky, Rai e autorità è in grado di studiare la strada per arrivare a questo risultato e sono sicuro che un bel gesto da parte di Sky in questo senso può arrivare anche in tempi rapidi. In ogni caso ne parlerò a breve con il Ministro Spadafora».