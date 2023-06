Basket femminile serie A1, nell’ultima stagione ha giocato in Polonia e Turchia

Nuovo arrivo alla Passalacqua Ragusa. Jasmine Thomas è la seconda americana dopo Oderah Chidom che fa parte del roster del team ibleo per la prossima stagione nella massima serie femminile di basket.

La scorsa stagione a Gdynia e Ankara

Play-guardia classe 1991 per 175 cm di altezza, Thomas ha iniziato la scorsa stagione con Gdynia, in Polonia, squadra con la quale ha disputato anche l’Eurocup, andando con quasi 11 punti di media a partita. Quindi a gennaio ha firmato in Turchia, con Ankara dove ha fatto registrare 17 punti di media in 10 partite disputate.

Diverse, nella sua carriera, le esperienze nelle coppe europee, tra cui spicca quella di Riga, nella stagione 2021-2022, con la quale, in Eurolega, ha raggiunto in quarti di finale. Proprio nella massima competizione europea, in quella stagione ha viaggiato con 15 punti di media in 16 partite disputate.

Thomas “Entusiasmante far parte della ricostruzione”

“Ragusa è un club molto rispettato che è sempre migliorato nel campionato italiano nel corso degli anni – dice la neo giocatrice biancoverde – far parte della ricostruzione è entusiasmante e non vedo l’ora di aggiungere altri traguardi nella prossima stagione”.

Passalacqua Ragusa in procinto di annunciare altri arrivi

Insieme a Thomas, Chidom e Juskaite, la società è in procinto di annunciare la quarta straniera, mentre la squadra sarà completata dall’arrivo di una quarta lunga italiana. Il club ibleo, quindi, sta lavorando per chiudere il roster in vista della nuova stagione che vuole essere quella del riscatto dopo il sesto posto nella regular season dell’ultimo campionato chiuso ai quarti di finale al termine di un’annata non certo entusiasmante iniziata in modo troppo altalenante.

Oderah Chidom veste biancoverde

Nei giorni scorsi è stata annunciata la centrale americano Oderah Chidom. Alta 193cm, è nativa di Oakland negli Stati Uniti ed ha il doppio passaporto statunitense e nigeriano. È stata selezionata dalle Atlanta Dream al terzo giro del Draft Wnba 2017 e con la Nigeria ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020 e i Campionati africani del 2021. Nella scorsa stagione Oderah ha giocato nella massima serie francese con la maglia dell’Hainaut, facendo registrare numeri di assoluta importanza, che le sono valsi l’inserimento nel miglior quintetto ideale del campionato: 17 i punti di media e 8 i rimbalzi a partita, in 30 minuti di utilizzo, tirando con il 55% da due, l’82% dalla lunetta e non disdegnando il tiro dall’arco.

Gli altri arrivi

Silvia Pastrello è arrivata la scorsa settimana alla corte di Lino Lardo. La giovane ala, classe 2001, che andrà ad irrobustire il gruppo delle italiane, è reduce da due buone stagioni con la maglia di San Martino di Lupari e proprio contro Ragusa ha disputato una delle migliori partite di quest’anno, mettendo a segno 15 punti in 33 minuti di permanenza in campo (32, in quella partita, erano stati i punti della compagna di squadra Ilaria Milazzo, altro nuovo acquisto della formazione allenata da coach Lino Lardo). Poco più di 8, invece, i punti di media di Silvia nella stagione appena andata in archivio con 3,5 rimbalzi a gara. Una giocatrice giovane che ha ancora certamente buoni margini di miglioramento.

Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo ritorno in casa biancoverde. Dopo Laura Spreafico ed Ilaria Milazzo, anche Maria Miccoli torna in biancoverde e farà parte del roster che comporrà la squadra ai nastri di partenza per l’edizione del campionato di serie A1 di basket femminile 2023-2024.

L’ala classe 1995 torna a vestire i colori biancoverdi dopo tre stagioni trascorse a Lucca e una a Vigarano, con numeri di assoluto rispetto. Nell’ultimo campionato Maria Miccoli ha messo a segno 8 punti di media a partita, raccogliendo 6 rimbalzi a gara, mentre nella stagione precedente, sempre con le toscane, aveva raggiunto la doppia cifra di media.

Confermata Laura Juskaite

Pochi giorni fa è arrivata la riconferma anche per la prossima stagione di Laura Juskaite. La forte guardia/ala lituana, era arrivata nel mercato invernale nella passata stagione ma si era infortunata con la propria nazionale dopo aver disputato appena quattro partite in maglia biancoverde. Insomma, la prossima sarà la stagione del riscatto dopo il pesantissimo infortunio.