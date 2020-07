L'A.D. rosanero ha smentito l'indiscrezione del sito di Gianluca Di Marzio

«Smentisco categoricamente che il Palermo sia interessato a Fabio Pecchia, non c’è nulla di vero. Ognuno dice la sua ma noi parleremo solo quando ufficializzeremo il nuovo allenatore».

Così Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, contattato da GDS.it, a proposito dell’indiscrezione lanciata dal sito di Gianluca Di Marzio secondo cui il fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C con la Juventus Under 23 sarebbe vicino alla panchina rosanero.

Il mistero sul successore di Rosario Pergolizzi s’infittisce. Anche dopo la dichiarazione di Fabio Caserta che ha smentito di avere già un accordo con un’altra società.

Tuttavia, bisogna ricordare le parole espresse da Sagramola il 19 giugno scorso, giorno dell’ufficialità della promozione del Palermo in Serie C. A Gold 78 Sagramola ha detto: «Sarà un allenatore che deve interpretare il gioco in maniera positiva, farci divertire e portare una ventata di gioventù in vista di un campionato molto difficile. Nomi? Sarebbe poco elegante andare a rompere le scatole in casa altrui… Ovviamente si può sempre sbagliare, ma se ciò avvenisse sarebbe sempre per scelte nell’interesse del club». In poche parole, Sagramola ha fatto chiaramente intendere che l’allenatore del Palermo c’è già ma bisogna attendere la fine della stagione in corso.

Tornando a Caserta, può darsi che la sua decisione di dire pubblicamente che non ci sia alcun accordo con un’altra società dipenda dall’attuale posizione in classifica della Juve Stabia che, dopo la ripresa del campionato, ha collezionato tre sconfitte consecutive e con la zona retrocessione lontana pochi punti.