Serie B, il portiere rosanero è pronto per la prossima stagione

È stato uno dei protagonisti dello scorso campionato, sia nel bene che nel male. Tante luci, qualche ombra, ma un rendimento che è comunque migliorato nel corso della stagione e che ha convinto tutti. Il portiere del Palermo Mirko Pigliacelli – fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2025 con opzione per il 2026 – parla dal ritiro di Ronzone dichiarando il suo amore per la città e la squadra.

A tal proposito ha detto: “Ci sono stati altri club che erano interessati ma non ho mai vacillato. Il Palermo, come piazza e città, merita la Serie A. Sta a noi dare il massimo, per lottare e per andare massima serie”.

Tra gli argomenti ovviamente l’andamento del ritiro e la rivoluzione della squadra dovuta al mercato oltre, naturalmente all’arrivo di Sebastiano Desplanches e all’addio contestuale di Samuele Massolo, sui colleghi tra i pali.

“Siamo qui due settimane e stiamo lavorando bene – osserva Pigliacelli – con i nuovi compagni che si sono già integrati. Procede tutto bene”.

“Massolo ha portato il Palermo in B, volevo ringraziarlo”

Uno dei primi argomenti della conferenza stampa odierna è stato l’addio di Samuele Massolo, uno degli eroi dei play off che hanno permesso ai siciliani di staccare il biglietto per la cadetteria nella stagione 2021-2022.

“Volevo ringraziarlo pubblicamente. È stato eccezionale in questa stagione ed in quella passata è stato uno dei ragazzi che ha permesso al Palermo di andare in Serie B. Volvo ringraziarlo per questo: oltre che un collega è stato un grande amico”.

Si è parlato anche di Manfredi Nespola, giovanissimo estremo difensore che è stato aggregato dalle giovanili e che farà da terzo portiere. “Avrò lo stesso atteggiamento che ho avuto in carriera. Io sono a disposizione per aiutare. Non ci sarà differenza rispetto agli altri compagni. Anche lui farà parlare di sé, è giovanissimo. Vediamo come affronterà la stagione ma è sicuramente un ragazzo promettente”.

Su Desplanches

Si parla del nuovo arrivo, l’ultimo ufficializzato ieri, Sebastiano Desplanches: “L’ho visto in Nazionale e in Serie C, però devo dire che il mio ruolo non è dare valutazioni. Ma è ovviamente un ragazzo di grandi prospettive”.

“Con la Virtus Verona tante cose da provare”

Si parla naturalmente di campo. Domani, mercoledì 19 luglio alle 17, a Ronzone il Palermo torna ancora in campo per la seconda amichevole pre-campionato affrontando la Virtus Verona, formazione di serie C.

“Ci sono molte cose da provare – dice – si approccia un’amichevole che, anche se è un allenamento, è di livello. Sarà importante mettere in campo quello che il mister ci sta dicendo”.

“Follemente innamorato di Palermo e dei palermitani”

E poi la dichiarazione d’amore alla città ed ai palermitani. “Sono innamorato follemente di Palermo e dei palermitani. Conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe più che una semplice ‘ciliegina sulla torta’”.

Sui nuovi arrivi

Pigliacelli ha parlato dei nuovi arrivi. Prima di Lucioni e Ceccaroni, difensori centrali che faranno da muro: “Sono due difensori di grande esperienza, come Nedelcearu e Marconi. Tutti quelli che fanno parte della rosa avranno le loro chance e potranno dimostrare le loro potenzialità”.

E poi sugli altri: “Insigne e Mancuso hanno grande esperienza. Vasic si è presentato al meglio e sta facendo grandi cose. Vincere aiuta a vincere, penso che il loro arrivo sia un valore aggiunto. Noi da più grandi, inoltre, dobbiamo dare una mano ai giovani”.

Infine “Dal primo giorno mi sono messo a disposizione. Sono super felice di essere qui. Non cerco di essere un beniamino ma provo solo a mettere il massimo e poi il resto vien da sé. Sono un ragazzo che fa parte della squadra. Non mi elevo a leader, faccio solo parte di un grande gruppo”.