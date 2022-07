Troppo forti i francesi del Chambly Oise

Si ferma in semifinale il cammino al campionato europeo per club di badminton delle Piume d’Argento. A Bialystok, in Polonia, la squadra siciliana – al debutto nella kermesse continentale – è stata battuta 3-1 nel penultimo atto dai francesi del Chambly Oise.

Risultato storico delle Piume d’Argento, eguagliato il Bc Milano

Si tratta di un risultato storico per il club del presidente Paolo Caracausi ed in generale per il badminton italiano. Solo il Bc Milano, nel 2015 e nel 2018, riuscì a centrare un simile traguardo ed a salire sul podio continentale.

Le Piume d’Argento terminano la loro avventura al terzo posto perdendo contro i transalpini che nelle ultime quattro edizioni di quella che è la Champions League del volano, hanno sempre raggiunto la finalissima perdendola però nel 2016, 2017, 2018 e 2019.

I francesi dal 2013 figurano stabilmente tra le migliori quattro ma non hanno mai vinto la coppa, perdendo anche la finale del 2014. Domani se la vedranno con i padroni (e beniamini) di casa dell’Hubal Bialystok.

La sfida con i francesi, acuto di Bundgaard per i palermitani

La sfida ha visto i transalpini, vittoriosi 3-1, iniziare bene centrando il primo punto nel doppio con Eloi Adam e Falvie Vallet che hanno superato David Salut ed Hannah Pohl per 2-0 (21-16 e 21-18.

Le Piume d’Argento hanno trovato il pareggio grazie a Martin Bundgaard. Il danese ha vinto il suo singolare superando Eetu Heino per 21-17 e 21-18 in 33 minuti.

Poi monologo francese con Léonice Huet che ha battuto Anna Mikhalkova (21-14; 21-14) e col doppio maschile formato da Eloi Adam e Robert Mateusiak che non dava scampo alla coppia Luis Aniello La Rocca-David Salutt. Il doppio 21-13 dice tutto e manda il Chambly Oise alla finalissima di domani. Alle Piume d’Argento rimane la grande soddisfazione di essere tra le prime tre squadre d’Europa ed aver lasciato la competizione con quattro vittorie ed aver vinto il proprio girone. Un anno da ricordare per il club palermitano che quest’anno in campionato ha chiuso al secondo posto, perdendo in finale col Bolzano, risultato che ha permesso la partecipazione storica alla Coppa Campioni.

Ai quarti, Piume d’Argento superano col brivido il Benatski Nad Jizerou

In mattinata, le Piume d’Argento avevano firmato l’impresa battendo 3-2 i cechi del Bk 1973 benatski Nad Jizerou. Sfida concitatissima dove il doppio maschile, Anna Mikhalkova ed il doppio femminile portavano a casa i tre punti necessari per vincere la partita ed eliminare la forte formazione ceca.