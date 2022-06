Badminton, palermitani vicini alla storica qualificazione

Buona la prima. Le Piume d’Argento battono 5-0 i norvegesi del Kristiansand Bk al termine della giornata inaugurale dell’European Club Championships 2022 di badminton che si disputa a Bialystok in Polonia.

La squadra siciliana, al debutto assoluto in una competizione internazionale grazie al secondo posto nel campionato italiano, ha rotto il ghiaccio nel migliore dei modi superando nettamente una formazione storicamente abituata a questo palcoscenico continentale. Un successo che permette alla squadra del presidente Paolo Caracausi di comandare il girone 4 a punteggio pieno con 5 punti e di poter sognare in grande in passaggio del turno.

Dominio netto per le Piume d’Argento

Le Piume d’Argento, in Polonia con alcuni volti nuovi rispetto al campionato. Si tratta del danese Martin Bungaard (numero 210 del ranking mondiale) e dell’ucraina Anna Mikhalkova, numero 223 delle classifiche internazionali.

In rosa per i siciliani anche Davide Izzo, Luis Aniello La Rocca, Roberto La Rocca, Hannah Pohl, la spagnola Ana Ramirez (792 delle classifiche), David Salutt, Sofia Santangelo e la bulgara Mihaela Zlatanova (982).

Nel doppio misto la coppia formata da David Salutt ed Hannah Pohl ha superato in due set Jonas Ostehassel e Julie Abusdal con i parziali di 21-16 e 21-10.

Martin Bungaard ha poi avuto la meglio su Danila Gataullin in 3 set (21-7; 17-21 e 21-16). Anna Mikhalkova ha battuto Maria Mork in due set (21-15; 21-7) regalando il terzo punto alle Piume d’Argento.

Nel doppio maschile Luis Aniello La Rocca e David Salutt si sono imposti in 2 set su Mads Marum e Jonas Ostheassel (22-20; 21-15).

Il punto del 5-0, infine, è arrivato dal doppio femminile formato da Anna Mikhalkova ed Hannah Pohl che non ha avuto problemi a superare Vilde Espeseth e Marie Waland con i parziali secchi di 21-11 e 21-15. Un dominio netto per le Piume d’Argento.

Palermitani domani con i lituani del Virus

Nell’altro incontro del gruppo 4, gli islandesi del Tbr hanno battuto i lituani del Badminton Virus – Pixelhouse con lo stesso punteggio di 5-0. Proprio quest’ultimi saranno i prossimi avversari della squadra palermitana nella sfida di domani (con inizio alle 16) che potrebbe regalare un risultato storico per il badminton siciliano, ovvero una qualificazione ai quarti di finale del campionato europeo per club. In caso di vittoria, le Piume d’Argento volerebbero tra le prime otto.