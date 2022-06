Badminton, i lituani del Virus superati 5-0, palermitani tra le prime 8

Le Piume d’Argento entrano nella storia del badminton italiano. La squadra palermitana ha battuto 5-0 i lituani del Virus Pixelhouse nella seconda giornata del campionato europeo per club in corso di svolgimento a Bialystok in Polonia. Un risultato che, bissato al 5-0 rifilato ieri ai norvegesi del Kristiansand Bk, permettono alla squadra del presidente Paolo Caracausi di volare ai quarti di finale della massima rassegna continentale con una giornata di anticipo rispetto alla fine dei gironi.

La prima volta di una squadra siciliana tra le prime otto d’Europa

Risultato storico per le Piume d’Argento che al loro esordio continentale dopo il secondo posto al campionato italiano, hanno centrato l’ingresso tra le prime otto squadre d’Europa. Mai prima d’ora, una squadra siciliana aveva raggiunto questo prestigioso risultato. Neppure la Mediterranea campione d’Italia per nove volte di fila nelle sue otto partecipazioni ci era riuscita.

Domani, giovedì 30 giugno, alle 16 la sfida con gli islandesi del Tbr che vale la prima posizione del gruppo 4 del campionato europeo per club. Palermitani quasi certi del primo posto visto che gli islandesi hanno perso con il Kristiansand Bk.

Caracausi “Felicissimi ma spero non finisca qui”

Paolo Caracausi, presidente delle Piume d’Argento racconta: “Felicissimi dei risultati fin qui ottenuti che ci danno il matematico passaggio del girone la prima nella storia di un club siciliano. Il mio grazie ai giocatori che hanno giocato con impegno e che ci hanno consegnato questi risultati. Spero che non sia finita qui ma che possano arrivare nuovi e più importanti traguardi”.

Le Piume d’Argento non temono il Virus

Nessun problema neppure con il Badminton Virus Pixelhouse per le Piume d’Argento. I siciliani non hanno lasciato neppure un set agli avversari.

Ad inaugurare la sfida l’incontro del doppio misto. David Salutt ed Hannah Pohl hanno conquistato il primo punto per la squadra palermitana battendo 2 set a 0 in 19 minuti Benas Vaskevicius e Jore Kavaliauskaite. I parziali di 21-11 e 21-9 dicono molto sull’andamento della contesa.

Il 2-0 per le Piume d’Argento lo ha centrato il danese Martin Bungaard che ha battuto 2-0 (21-3 e 21-12) Tomas Vasckevicius.

L’ucraina Anna Mikhalkova si è sbarazzata in poco più di un quarto d’ora di Ugne Kaminkaite con i parziali di 21-6 e 21-7. Col punto del 3-0, la compagine palermitana ha centrato l’aritmetica qualificazione ai quarti di finale.

Il 4-0 è stato firmato da Luis Aniello La Rocca e da David Salutt nel doppio misto. Battuti 21-12 e 21-10 Benas e Tomas Vaskevicius.

Nel doppio femminile conclusivo, Anna Mikhalkova ed Hannah Pohl hanno battuto jare Kavaliauskaite e Jorune Salnaite con un doppio 21-15.