Lund al Palermo, “Sono pronto a dare il mio contributo”

Edoardo Ullo di

23/08/2023

Kristoffer Lund è il volto nuovo del Palermo. Il terzino sinistro danese, ufficializzato ad inizio settimana con un contratto che lo lega in rosanero fino al 30 giugno 2027, arriva dagli svedesi del Bk Hacken ed è stato presentato oggi al Renzo Barbera.

“Felicissimo di sapere che il Palermo era interessato a me”

Il giovane calciatore danese, classe 2002, ha raccontato le sue sensazioni. “Palermo è una squadra forte e tutti i giocatori sono competitivi – ha sottolineato – daremo tutto, vogliamo dire la nostra in serie B, voglio dare il meglio di me stesso, voglio crescer come persona e come giocatore. Sono in una squadra di alto livello, voglio aiutare la squadra a salire in Serie A, felicissimo di sapere che il Palermo era interessato a me e che avrei condiviso la stessa squadra di Simon Kjaer, è una grande realtà in Italia”.

“Sono pronto per questa sfida”

Lund prosegue parlando di come il calcio venga vissuto e giocato in maniera differente rispetto alla sua esperienza personale. “So che il calcio in Italia è molto diverso dalla Scandinavia – ha osservato – ho accettato con grande felicità la chiamata del Palermo e sono pronto per questa sfida.

La lunga trattativa per arrivare al Palermo

Il terzino sinistro, che ha contribuito nell’ultima stagione alla storica accoppiata campionato-coppa di Svezia da parte del Bk Hacken al suo primo scudetto, parla anche della trattativa per arrivare a Palermo.

“È stata più lunga del previsto ed è stata dura lasciare il mio club, l’Hacken voleva che io rimanessi ma l’Italia per me è un sogno che si realizza, era il momento giusto per trasferirmi, ora sono pronto per fare il meglio possibile, questo è il posto giusto per migliorare come calciatore. In Italia c’è tanta attenzione alla difesa e io so di poter imparare molto. So di essere bravo e veloce ad imparare e so che squadra e mister mi aiuteranno molto)”.

“Pronto a scendere in campo”

Il nuovo terzino sinistro rosanero si dice pronto per scendere in campo e dare il proprio sostegno alla squadra. Del resto col Bk Hacken ha già disputato partite di campionato ma anche preliminari di Champions League ed Europe League totalizzando 25 presenze e 6 assist nelle tre competizioni.

“Il mio fisico e la mia velocità possono aiutare molto il gioco del Palermo, sono pronto per scendere in campo e voglio dimostrarlo il prima possibile. In Svezia ho giocato molto e sono in un ottimo stato di forma, devo adattarmi a pressione intensità e caldo di Palermo, non ho parlato con altri giocatori danesi di come fosse l’Italia, so che arrivo in un Paese dalla cultura completamente diversa rispetto al mio, voglio imparare l’italiano il più presto possibile”.

Poi parla anche sul rapporto con Giuseppe Aurelio suo compagno di reparto, anzi, suo “concorrente” per quella fascia. “La concorrenza sulla fascia mi farà migliorare come giocatore, con Aurelio ci aiuteremo a vicenda, giocheremo ogni partita per vincere, sappiamo che questo è un campionato apertissimo ma siamo il Palermo e ce la giocheremo fino alla fine, se la nazionale mi chiama sono contento e significa che il mio lavoro duro mi avrà ripagato”.

Inoltre ha commentato – rispondendo alla domanda in questione – la sfida del Palermo a Bari che si è chiusa 0-0. “ho visto la partita ed è importante vedere la differenza di intensità tra il calcio svedese. Potevamo vincere visto la doppia superiorità numerica ma anche un punto va bene in un campionato così difficile ed equilibrato come quello di serie B italiano. Non dobbiamo concederci nessuna battuta d’arresto”.

Lund e la Nazionale

Kristoffer Lund ha già rappresentato le nazionali giovanili danesi (Under 17, 18 e 19) e Palermo potrebbe essere un trampolino di lancio per il debutto nella selezione maggiore guidata dal ct Kasper Hjulmand.

“A tutti piacerebbe giocare in Nazionale – risponde Lund – ma il mio focus è sul Palermo, migliorare come calciatore e fare il meglio con la maglia rosanero”.