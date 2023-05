Pallanuoto maschile, i liguri vincono 18-9, sabato 6 maggio gara 2 a Palermo

La missione era impossibile. Si sapeva. Ed i pronostici sono stati rispettati. La Pro Recco, campione d’Italia e d’Europa e vincitrice della Coppa Italia, supera in casa, nella vasca di Punta Sant’Anna, agevolmente il Telimar per 18-9 in gara 1 della semifinale scudetto di pallanuoto maschile.

La formazione allenata da Marco Baldineti, priva del bomber Max Irving – capocannoniere della serie A1 al termine della stagione regolare – ha fatto quello che ha potuto rispondendo molto bene agli attacchi della corazzata rechellina. Il primo parziale, infatti, si è chiuso sul 5-4. Poi però la qualità dei liguri è venuta fuori nelle fasi centrali della partita con 11 reti contro 3 segnate nel secondo e terzo segmento di gara.

Nell’ultimo, i palermitani hanno limitato i danni riuscendo a subire soltanto due reti segnandone altrettante. Complessivamente una buona prova considerando la caratura assoluta degli avversari, sicuramente tra le più forti squadre del mondo, se non la più forte. Segnare 9 reti in trasferta alla Pro Recco non è da tutti e dimostra che la quarta posizione dei siciliani al termine della stagione regolare può essere una base.

Gara 2 a Palermo, si attende risposta per tribuna Piscina Comunale

Gara 2 è attesa per sabato 6 maggio alla Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante. Nei prossimi giorni dal Comune – dalla commissione pubblico spettacolo – si dovrebbero avere risposte per una parziale riapertura della tribuna dell’impianto coperto. Questo per fare in modo che il Telimar possa godere dell’apporto dei tifosi per la partita di ritorno ma anche in prospettiva finale per il terzo posto che potrebbe regalare al club dell’Addaura la storica qualificazione ai preliminari di Champions League.

Primo parziale equilibrato

Pro Recco aggressiva, e subito a segno al primo affondo con Iocchi Gratta dopo appea 18″. Ma il Telimar non ci sta e pareggia Con Lo Cascio in superiorità numerica ad 1’14”.

I padroni di casa tentano l’allungo e segnano due reti con Younger su rigore e Presciutti. I ritmi sono altissimi ed Hooper accorcia. Velotto ed Hallock fanno scappare il Recco a + 3. I palermitani però segnano con Giorgetti con l’uomo in più e con Lo Dico.

Assolo Recco nella fase centrale

Positiva la prima frazione dei palermitani con un passivo lusinghiero. Nella seconda frazione, però, i padroni di casa dimostrano la loro superiorità. Ivovic, due volte Zalanki intervallato da Di Fulvio fanno scappare la squadra di Sandro Sukno sul +5. Del Basso segna in superiorità numerica ma Hallock trova ancora il gol del +5. Le due formazioni vanno all’intervallo lungo sul 10-5.

Il terzo tempo è ancora più a senso unico. Pro Recco a segno ripetutamente con 5 marcature di fila. A spezzare l’egemonia rechellina le reti su rigore di Giorgetti e di Hooper in superiorità numerica. Chiude la frazione Presciutti per il +9.

Accademia nell’ultimo quarto

A risultato acquisito, il Telimar prova ad evitare lo svantaggio in doppia cifra. E ci riesce grazie ai gol di Giorgetti (al termine quattro marcature per lui) in avvio e chiusura di ultimo quarto. In mezzo le reti di Zalanki ed Echenique per il 18-9 finale.

Baldineti “Soddisfatto di quanto dimostrato”

Al termine della partita, il tecnico Marco Baldineti ha commentato la partita mostrando una certa soddisfazione per quanto offerto dalla sua squadra. “Sono soddisfatto di quello che hanno dimostrato oggi in vasca i ragazzi, nonostante un arbitraggio – sottolinea l’allenatore – che ha permesso un gioco iperfisico, come se fosse stata una partita tra Recco e Brescia, ad altissimi livelli. In questo modo, loro hanno fatto un pressing fuori dal comune. Così, però, diventano incontenibili. Per questo, devo fare i complimenti a tutta la squadra. Abbiamo segnato tanto. Spero si possa fare anche meglio a Palermo”.

Giliberti “Avvio di partita eccellente, in gara 2 tenteremo l’impossibile”

Marcello Giliberti, presidente del sodalizio palermitano è contento: “Il nostro avvio di partita è stato eccellente sia in difesa che in attacco. Abbiamo giocato il primo quarto alla pari contro la corazzata Pro Recco. Alcuni nostri evitabili errori all’inizio del secondo tempo hanno dato la possibilità agli avversari di staccarci, cosa che sarebbe certamente successa dopo, ma che ha determinato il risultato finale del match. Bene comunque complessivamente, considerato che avevamo di fronte la squadra più forte del mondo. Ora affronteremo gara 2 sabato in casa al gran completo, recuperando Max Irving oggi squalificato. E tenteremo l’impossibile”.

Giorgetti “Speriamo di poter giocare col nostro pubblico”

L’attaccante Alex Giorgetti, protagonista nelle file del Telimar con un poker, racconta con qualche rammarico – la partita. “Peccato per qualche errore evitabile in difesa – commenta a caldo l’attaccante Alex Giorgetti – che non ci ha messo in condizione di aiutare Jurisic tra i pali. Senza queste disattenzioni, i tre punti sarebbero comunque andati al Recco, ma con un distacco inferiore. Il loro gioco è estremamente aggressivo e finché abbiamo retto fisicamente, oltre che mentalmente, siamo stati lì a un passo. Poi, tra la nostra stanchezza e la loro bravura, si sono allontanati. Ma siamo riusciti a trafiggerli diverse volte e non ci si può basare solo sul risultato finale. Bisogna guardare tutto quello che abbiamo costruito”.

E conclude: “Speriamo di poter avere il nostro pubblico in tribuna sabato. Sarebbe davvero l’ottavo uomo in vasca. I nostri tifosi potrebbero spingerci mentre gli avversari calano. Questo ci permetterebbe di arrivare alla finale ancor più a testa alta”.

Pro Recco – Telimar, il tabellino

Pro Recco – Telimar 18-9

Parziali: 5-4; 5-1; 6-2; 2-2

Pro Recco: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 3, G. Cannella, A. Younger 2, A. Fondelli, N. Presciutti 2, G. Echenique 1, A. Ivovic 2, A. Velotto 1, M. Iocchi Gratta 2, B. Hallock 3, T. Negri. Allenatore Sandro Sukno.

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso 1, A. Vitale, F. Di Patti, A. Giorgetti 4, J. Hooper 2, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio 1, D. Occhione, R. Lo Dico 1, E. Fabiano, D. Washburn. Allenatore Marco Baldineti

Arbitri: Bianco e Romolini

Note. Usciti per limite di falli Cannella (R) nel terzo tempo, Vitale (T) e Fondelli (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 4/9 +1 rig.; Telimar 4/13 +1 rig. Spettatori 400 circa.