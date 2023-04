Serie B, terapia conservativa per l’esterno offensivo

Luci ed ombre per il Palermo che si prepara per il match col Cosenza previsto lunedì 10 aprile alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera. Se da un lato il tecnico Eugenio Corini sta recuperando i senatori della difesa ed anche il bomber Matteo Brunori, dall’altro il tecnico rosanero quasi certamente dovrà fare ancora a meno del suo numero 10.

Francesco Di Mariano, infatti, ha proseguito il lavoro differenziato tra campo e palestra. Il calciatore, che è stato già sottoposto ad accertamenti specialistici, continua la terapia conservativa a causa di una gonalgia sinistra post traumatica.

Questo significa che il fastidio al ginocchio sinistro non è ancora passato e che difficilmente l’esterno offensivo ex Lecce potrà essere disponibile per questa partita delicata per il Palermo. Per ovviare a questa assenza Corini potrebbe optare per Valente a destra ed uno tra Sala recuperato o Aurelio a sinistra. Così come già visto a Parma.

Reggina vince recupero a Perugia, Palermo nono

I rosanero, alla luce della vittoria della Reggina sul campo del Perugia nel recupero giocato ieri sera, sono al nono posto con 42 punti a 2 lunghezze dal Parma.

Al Curi partono bene gli umbri con un gol di De Serio poco dopo della metà del primo tempo. Poi il portiere Gori incappa in una giornataccia no ed il Perugia affossa. Al 38′ Hernani lo sorprende con una botta dalla distanza che poteva essere parata. Ad inizio ripresa l’estremo difensore umbro fa di peggio: calcola male la distanza e blocca oltre la linea di porta un calcio di punizione innocuo di Di Chiara. Nel finale Canotto, in contropiede, firma l’1-3 reggino. Calabresi ottavi ma su cui pende un problema di Irpef che potrebbe rivoluzionare la classifica.

Prosegue la preparazione dei rosanero

Intanto è proseguita questa mattina la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della gara contro il Cosenza. I rosanero hanno svolto in palestra un lavoro di attivazione ed un circuit training.

Rientra in gruppo Lancini, ancora assente Buttaro

Il difensore centrale Edoardo Lancini è rientrato ed ha lavorato regolarmente in gruppo. Rimane ancora assente, invece, il terzino Alessio Buttaro.