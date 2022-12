Mondiali, finisce 3-0 per l'Albiceleste, domani Francia-Marocco

Messi apre, Alvarez concretizza e chiude. In mezzo un avversario praticamente ridotto a fare lo sparring partner. L’Argentina batte agevolmente la Croazia per 3-0 ed è la prima finalista ai mondiali di Qatar 2022.

Per l’Albiceleste è la quinta iridata della sua storia con un bilancio finora di due vittorie (nel 1978 in casa ed in Messico nel 1986) e tre sconfitte (1930 in Uruguay, 1990 in Italia e 2014 in Brasile). Per la Seleccion guidata da Scaloni la possibilità di alzare la terza Coppa del Mondo evitando, al contempo, la terza sconfitta consecutiva nelle finali, record poco invidiabile che appartiene all’Olanda.

Niente da fare, invece, per la Croazia vicecampione del Mondo in carica. Modric e compagni dopo aver superato il proprio girone avevano battuto ai rigori sia il Giappone che il super favorito Brasile. Sabato 17 dicembre giocherà per il terzo posto contro la perdente tra Francia e Marocco che si sfideranno domani.

Ha vinto la squadra più forte

L’Argentina ha meritato la finale. Ha concesso poco o nulla alla Croazia ed ha sempre condotto le operazioni di gioco. L’equilibrio dura poco più di mezz’ora. Poi si accende la luce dell’Argentina e si spegne quella della Croazia.

Al 31′ rigore per l’Albiceleste. Improvvisa accelerazione con la sfera arriva ad Alvarez che anticipa con un pallonetto l’uscita di Livakovic il quale abbatte l’attaccante sudamericano. Per l’arbitro italiano Orsato è rigore: Messi è freddo e non dà scampo all’estremo difensore croato (ammonito per l’intervento di prima).

Cinque minuti dopo Alvarez segna il 2-0 con un’azione personale favorita anche da un rimpallo. Si presenta davanti a Livakovic e non lo perdona.

Mac Allister potrebbe fare il 3-0 al 42′ su colpo di testa ravvicinato ma questa volta Livakovic è fenomenale e sventa.

Nella ripresa l’Argentina cala il tris

Nella ripresa è quasi accademia della nazionale argentina. Messi continua a dare spettacolo: è da lui che nascono le occasioni più pericolose e spettacolari.

C’è un pizzico Croazia nella ripresa: colpo di testa di Lovren a pochi passi dalla porta ma la retroguardia avversaria spazza.

Al 69′ Julian Alvarez finalizza il 3-0 propiziato da Messi che come il miglior Alberto Tomba scarta gli avversari come se fossero i paletti di uno slalom, arriva sul fondo, appoggia dietro all’accorrente Alvarez che liberissimo da marcature appoggia di piatto il terzo gol per la sua nazionale, il suo secondo in partita.

Finisce praticamente qui. Poco più di un quarto d’ora anche per Paulo Dybala, “U picciriddu” ex Palermo e Juventus ora alla Roma. Poi nulla di rilevante. L’Argentina festeggia meritatamente l’accesso alla finale ai mondiali di Qatar 2022.

Qatar 2022, domani Francia-Marocco

Si gioca domani, mercoledì 14 dicembre alle 20 la seconda semifinale di Qatar 2022. Di fronte la Francia campione del Mondo in carica sfiderà il sorprendente Marocco. Favori della vigilia per i transalpini alla caccia della terza coppa, risultato già storico, invece, per la nazionale magrebina, prima rappresentativa africana ad arrivare tra le prime quattro ad una rassegna iridata in 22 edizioni.