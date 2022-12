Mondiali, mercoledì 14 dicembre semifinale tra transalpini e magrebini

Marocco nella storia, Francia ancora avanti. Questi i verdetti degli ultimi due quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022 che si sono disputati oggi.

Per magrebini e transalpini il mondiale continua in semifinale. A casa Portogallo, battuto dai nordafricani per 1-0 e Inghilterra, superata 2-1 dai Galletti al termine di match equilibrati. La seconda semifinale iridata, quindi, sarà tra il Marocco-Francia che si giocherà mercoledì 14 dicembre alle 20. Questa sarà anticipata da Croazia-Argentina che si disputerà martedì 13 dicembre alle 20.

Il Marocco è la prima semifinalista africana ai Mondiali

Impresa storica del Marocco, che grazie all’1-0 sul Portogallo è la prima nazionale africana a qualificarsi ad una semifinale di un mondiale. C’erano andate vicine nel 1990 il Camerun (fermato ai quarti dall’Inghilterra per 3-2), il Senegal nel 2002 (battuto dalla Turchia 0-1) ed il Ghana nel 2010 (superato ai rigori dall’Uruguay).

Il Marocco del tecnico Walid Regragui si impone grazie ad una rete di En-Nesyri al 42’ del primo tempo. Il giocatore marocchino è abile di testa a svettare nel cuore dell’area di rigore su cross di Attiat Allah ed a sfruttare una uscita a vuoto del portiere lusitano Diogo Costa. Il Portogallo potrebbe subito pareggiare con Bruno Fernandes che coglie la traversa mentre in ripartenza in chiusura del primo tempo Attiat Allah sfiora il 2-0.

Nella ripresa, la squadra di Santos schiaccia i nordafricani che però si difendono con ordine e concedono relativamente poco. Bravo, anzi bravissimo, però, ancora una volta, il portiere Bounou in almeno un paio d’occasioni la prima su Joao Felix a metà ripresa, la seconda su Cristiano Ronaldo, subentrato nella ripresa, agli sgoccioli.

Il Marocco festeggia la sua prima volta, la prima volta del calcio africano che entra tra le prime quattro. Con grande merito. Portogallo a casa nonostante la superiorità numerica nel finale per la doppia ammonizione di Walid Cheddira, bomber del Bari e, ad oggi, capocannoniere della serie B italiana.

Francia ancora in semifinale, Inghilterra domata 2-1

Ci si attendeva una battaglia tra Francia ed Inghilterra e così è stata. L’undici transalpino si impone 2-1 e vola per la settima volta in semifinale mondiale. I campioni del mondo in carica hanno faticato non poco per avere la meglio su Kane e compagni.

Al 17′ apre le marcature Tchouameni che scaglia da 25′ metri una sassata che Pickford vede in leggero ritardo.

L’Inghilterra però non si arrende e si getta a capofitto per trovare il pareggio. Kane al 24′ arriva a tu per tu con Lloris che chiude lo specchio e devia in angolo la minaccia. Cinque minuti dopo ancora Kane da 20 metri impegna l’estremo difensore francese.

La Francia non riesce ad imporre il gioco dopo il vantaggio ma non rischia più andando all’intervallo in vantaggio.

La ripresa è bellissima. Ad inizio ripresa rigore per gli inglesi per fallo di Tchouameni, autore del gol, su Saka. L’arbitro è vicino e non ha dubbi. Dagli 11 metri Kane vince il duello con Lloris e fa 1-1.

I transalpini dopo il pareggio subito provano a portare la sfida a loro favore. Le occasioni fioccano da ambo i lati ed i portieri sono protagonisti. Al 78′ episodio chiave col nuovo vantaggio della Francia ad opera di Giroud che riceve da Griezmann e gira in area di testa con leggera deviazione di Maguire, Pickford è battuto: 2-1 per la Francia.

Ma la sfida non è finita a 4 minuti dopo ancora rigore per l’Inghilterra con Sampaio, l’arbitro che lo assegna dopo consulto al var per un contatto in area francese tra Hernandez e Mount. Si rrinova il duello tra Kane e Lloris ma questa volta il capitano inglese, pur spiazzando il portiere avversario calcia alle stelle.

Undici minuti di recupero. All’ultimo respiro Rashford su calcio di punizione manda leggermente alto. Le jeux sont faits, Francia in semifinale a Qatar 2022, Inghilterra a casa, ai quarti, ancora una volta.

Qatar 2022, il tabellone dei quarti di finale

Croazia – Brasile 1-1 (4-2 dopo i calci di rigore)

– Brasile 1-1 (4-2 dopo i calci di rigore) Olanda – Argentina 2-2 (3-4 dopo i calci di rigore)

2-2 (3-4 dopo i calci di rigore) Marocco – Portogallo 1-0

– Portogallo 1-0 Inghilterra – Francia 1-2

Semifinali a Qatar 2022

Questo il tabellone delle semifinali a Qatar 2022.